黃國昌快斬李貞秀為了誰？　綠委點名背後盤算是「她」

▲綠委指黃國昌快斬李貞秀背後有盤算。（資料照／記者劉耿豪攝）



記者許力方／台北報導

前民眾黨陸配立委李貞秀13日遭開除黨籍，接連上三立政論節目開嗆，痛批現任主席黃國昌是「偽君子」，主導逼迫她退位。節目上，民進黨台北市議員林延鳳則分析給李貞秀聽，直指黃國昌「處理」她，心裡想的是兩個人，第一個是陳昭姿，第二個就是陳智菡。

節目火力全開 李貞秀怒嗆黃國昌選不上

李貞秀14日在政論節目「前進新台灣」，被問到藍白合及黃國昌參選一事，忍不住直言，黃國昌沒有要選到底，「我看他的那個樣子...我看他那個死樣子應該選不上（新北）吧，我直接講了。」至於是否採取法律行動？她強調，不想傷害民眾黨，要告只會告黃國昌，「這群人已經不配當我的戰友，我也不是戀棧權位的人。」

遞補布局成焦點 林延鳳點出兩人算盤

李貞秀提到，黃國昌去年12月就要她去放棄國籍。對此，林延鳳分析，黃國昌此舉背後想的是2個人，第一個是陳昭姿；那時陳昭姿沒有繼續當立委，現在又處理李貞秀之後，誰遞補上去？第一個是許忠信，第二個就是陳智菡。

林延鳳直指，如果去年12月就處理掉李貞秀，也處理了陳昭姿，那陳智菡現在就不是備位立委，就是立委了，「你要知道，為什麼在12月時這群人，包含黃國昌、陳智菡、周榆修，現在已經不聽柯文哲」，他們都是自己靠到黃國昌身邊聽黃國昌的，「那有一種可能就是，把李貞秀、陳昭姿處理掉，接下來繼任的就是陳智菡。」

▼台北市議員林延鳳。（圖／記者李毓康攝）



造謠抹黑說法再升高 李被勸看清民眾黨

林延鳳並向李貞秀強調，「你要認清，民眾黨是什麼黨」，在處理李的事造謠、抹黑如此粗糙。