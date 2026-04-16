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鮑爾若延任聯準會主席　川普放話「不走就開除」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）近幾個月來多次私下探討是否提前撤換聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

▲川普再嗆Fed主席鮑爾（右），如果任期到還不走，可能直接把他開除。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國總統川普於15日再度對聯準會（Fed）主席鮑爾施壓，直言若對方在任期結束後仍未離任，將考慮直接撤換。

根據法新社報導，川普向福斯財經新聞台（Fox Business）表示，若鮑爾（Jerome Powell）「沒有按時離開，我就會把他開除……其實我早就想這麼做」。

報導指出，鮑爾任期預計於5月中旬結束。川普近期多次公開批評鮑爾貨幣政策，認為聯準會未能更積極降息。此外，川普政府也已針對聯準會整修工程疑似超出預算一事展開調查。

另一方面，川普已提名聯準會前理事華許（Kevin Warsh）接任主席職務。不過，此項人事案仍須經美國參議院同意，並由參院銀行委員會（Banking Committee）安排於21日舉行確認聽證會。

然而，華許的任命進展並不順利。部分議員質疑美國司法部對鮑爾的調查，恐涉及對聯準會施加政治壓力。即便同屬共和黨，參院銀行委員會成員提里斯（Thom Tillis）也表態，只要相關調查未釐清，將不會支持華許的人事案。

對於是否停止司法部調查，川普15日回應強調：「這不是開玩笑，我一定要查清楚。」

若華許的任命程序持續卡關，依現行規定，鮑爾仍可依法續任聯準會主席。

鮑爾最早於2018年，在川普首度執政期間獲任命為聯準會主席，並於2022年在前總統拜登（Joe Biden）任內續任。

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