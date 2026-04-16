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李乾龍座車傳遭裝追蹤器　新北警：將派人拜會詳談

▲▼國民黨副主席李乾龍座車。（圖／記者徐文彬攝）

▲國民黨副主席李乾龍座車傳遭人安裝追蹤器。（圖／記者徐文彬攝）

記者陸運陞、趙蔡州／新北報導

國民黨文傳會主委尹乃菁15日指控，賴清德政府在國民黨副主席李乾龍的座車裝追蹤器，消息引發社會關注。對此，新北市警察局15日晚間表示，至今未接獲李乾龍本人報案，經主動聯繫後，李乾龍仍婉拒報案，為確保公眾人物人身安全及社會治安穩定，新北警副局長林武宏16日上午將上門拜訪，針對案情細節及後續維安需求進行詳談。

指控裝追蹤器引關注　當事人婉拒報案處理

新北市警察局15日晚間表示，國民黨副主席李乾龍座車被裝追蹤器一案，警局至今未接獲李乾龍或相關委託人針對此案提出正式報案，警局本於維護治安職責，主動電話聯繫李乾龍表達關切，並洽詢李乾龍是否報案、針對現有座車、住居所進行安檢測試，不過李乾龍婉拒報案，警局對於當事人意願表達尊重，惟若發現具體不法跡證，仍將即時主動偵辦。

警副局長親訪了解案情　評估後續維安措施

新北市警察局指出，為確保公眾人物人身安全及社會治安穩定，副局長林武宏16日上午10點30分將主動前往拜會李乾龍，針對本案細節及後續維安需求進行詳談，並徵詢相關人身安全維護意見，警局將根據李乾龍的意願與實際需求，研議妥適之規劃，以落實各項安全保障措施，防範任何不法侵害，維護社會秩序。

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