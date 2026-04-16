「連胡會」3年後藍營重返執政　一張圖對照「鄭習會」極相似背景

▲2005年連胡會與2026年鄭習會時空與國際背景比較。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文近日完成「2026和平之旅」，在與中共中央總書記習近平會面後，中方也隨即宣布10項對台政策。事實上，如果對照2005年，時任國民黨主席連戰與時任中共中央總書記胡錦濤舉行的「連胡會」，都有高度雷同的時空背景；值得注意的是，「連胡會」結束後3年，國民黨於2008年的總統大選成功重返執政，而2028年總統大選，國民黨是否能推翻民進黨12年執政，還有待驗證。

把時序回推至21年前，連戰當時也在北京人民大會堂與胡錦濤進行會晤，雙方達成五點共識，同意在九二共識上推動兩岸談判。這是第二次國共內戰以來，國共兩黨首次最高層級的會晤。事實上，如果對照本次2026和平之旅的「鄭習會」，其實有相當多共同的時空背景極為雷同。

首先，在見面前提背景上，國民黨當年也強力杯葛6108億的軍購案，此軍購案也稱為三項軍購案，當時台灣政府規劃採購包括：愛國者三型、P-3C長程定翼反潛機、柴電潛艦等；對照今日，民進黨政府推出的1.25兆國防特別條例，著重加強不對稱戰力，採購無人載具、海馬斯多管火箭系統，並提升國防自主能力，但也在立法院遭到具有多數席次的國民黨擱置。

▼2005年「連胡會」。（資料照／翻攝 中新社、央視）



其次在國際背景上，連胡會是2005年4月下旬舉行，童年3月中華人民共和國第十屆全國人民代表大會第三次會議通過《反分裂國家法》，該法律的主要內容是鼓勵兩岸繼續交流合作，確保台灣如和平統一後的自治地位，首次明確提出了在三種情況下中華人民共和國須依法以必要行為維持國家統一。

同時，美國在那段期間，高度關注朝鮮核危機。事實上，美國從1970年代就關注北韓的核項目，2002年初，美國時任總統小布希，把朝鮮列為「邪惡軸心」，並把朝鮮列為核打擊對象之一，2002年10月，美國情報單位掌握北韓秘密研製核武器的證據，北韓甚至承認美方的指控，引起國際高度關注，而美朝關係也陷入僵局。

而中國對於北韓核危機採取主動態度，也發起於北京舉行北韓問題六方會談；就在2005年2月，北韓在官方電視台的新聞節目中正式宣布國家擁有核武器。

美國當年在國際上忙於處理朝鮮的核危機，六方會談緊鑼密鼓進行當中；對照2026年的今天，美國在國際上，也是忙於處理中東的伊朗情勢，且美國總統川普規劃在5月份赴中國訪問，並與習近平展開「川習會」。

▲2026年鄭習會。（圖／翻攝新華社）

在戰略目的方面，連胡會、鄭習會都有共通點，就是都在民進黨政府執政時期，舉行黨的領導人會晤，都是繞過中華民國民選政府，建立國共的平台；而本次鄭習會，北京試圖把台灣從「世界舞台」抽離，並納入「一中框架」。這次10項措施，就首次以明文方式以「九二共識、反台獨」為前提，且把台灣、台海納入「一中」，國共以外，台灣人都變成所謂的台獨，而國際友盟都變成外力。

一位國安官員表示，北京將兩岸事務徹底降格為「一中框架」，從技術上排除台灣民選政府的合法地位；同時，把國民黨塑造成北京落實對台政策的實質代理人。

不過，連胡會後來的歷史發展，在下一屆的2008年總統大選，國民黨順利重返執政；至於本次2026年鄭習會後，下一屆的2028年總統大選，國民黨是否能順利推翻民進黨12年的執政，還有待驗證。

一位國安人士說，2005年到2026年，國民意志已經有了根本性的變化，根據政大選研民調，中國人的認同已經從2005年的8%，降低到僅存的2.4％，北京想要用同樣的劇本，但面對的可能會是截然不同的台灣狀態。