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鄭習會為何搶先川習會？　北京3宣傳主軸：反美、反日、反軍購

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝新華社）

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝新華社）

記者陶本和／台北報導

在中共中央總書記習近平有機會在5月與美國總統川普展開「川習會」前，搶先與國民黨主席鄭麗文見面。對此，我國安官員受訪時分析，北京精心安排這場會晤，有3個對外宣傳任務，第一是「反日」，把日本重新貼上新軍國主義標籤；第二是「反美」，把民主友盟定性為台海議題的外力，把台灣問題內政化、一中框架化；第三，則是「反軍購」，從立法院抵制到國際論述配合。

首先在「反日」部分，國安官員表示，對北京而言，日本已經是印太地區制衡中國最重要的區域力量，削弱日本國際合法性，將其重新塑造成「威脅和平的軍國主義復辟者」，這是北京核心的輿論戰任務。

國安官員觀察，在「鄭習會」當中，就有配合這個宣傳主軸，包括強調中華民族共同抗日記憶，將台灣拉入北京的抗戰敘事框架；暗示日本對台合作，帶有軍國主義復辟意圖；操作台日關係中的歷史爭議議題，如慰安婦、釣魚台與歷史教科書等；最後，也把賴清德政府的對日外交，定性為「背叛民族情感」。

第二是「反美」的宣傳主軸，國安官員表示，北京想要向川普政府表達，「台灣問題本來是中國人自己的事，是美國介入才變得複雜，如果美國抽手，台灣問題就會和平解決，連台灣主要在野黨都不支持親美軍售路線」。

國安官員指出，在「鄭習會」當中的配合上，包括強調「兩岸問題是中國人自己的事」，意圖排除國際社會的關切；同時把美國對台軍售定性為「破壞和平」；也把民主友盟挺台立場定性為「利用台灣牽制中國」，自由航行的維和舉動，變成是「外力干涉」；這些無非是強化「疑美論」，透過國民黨來傳遞「美國不可靠」訊息。

最後的宣傳主軸是「反軍購」，國安官員說，近來國民黨在立法院對國防預算、軍購特別預算的抵制與審查阻擋，事實上就已經跟北京的反軍購論述形成高度一致。

國安官員分析，這傳達出2個訊息，北京對外傳達「台灣人民不支持軍購，支持和平交流」的訊息；而國民黨對內傳達「軍購是浪費錢，和平才是王道」的訊息。

該官員說，北京目標上，是透過國民黨在立法院的審查權，實質削弱台灣的自我防衛能力，在戰略層級上，是要「解除台灣武裝」。

進一步整合上述三個北京的宣傳主軸，國安官員表示，這樣可以看出北京完整的戰略圖像：國共歷史論述配合，推反日主軸，達到削弱日本；疑美論、美國定性為外力，推反美主軸，達到排除美國；國民黨在立院擋預算，推反軍購主軸，達到削弱台灣自我防衛能力。

國安官員說，這三個主軸的共同支點，就是「鄭習會」，讓台灣主要在野黨主席到北京，透過「黨對黨」的形式來為這三個主軸敘事提供「來自台灣的背書」。因此，最終目標，是在「川習會」前重塑話語權，向川普政府傳達，台灣人民不挺美國，不支持軍購，只願意跟中國和平交流，因此美國應該解除對台灣的支持與武裝。

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