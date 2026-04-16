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鹿谷鄉農會春茶展售會6/6邁50周年　首推刮刮樂有機會開回賓士

▲鹿谷鄉農會舉辦冬茶賽頒獎展售情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲鹿谷鄉農會舉辦冬茶賽頒獎展售情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

鹿谷鄉農會自民國65年起、連續50年舉辦茶葉展售活動，今年度將於6月6日登場，並推出「感恩50～茶展奔馳～」行銷活動，首度結合刮刮樂抽獎機制，最大獎為奔馳（賓士）汽車一台，以創新形式回饋長期支持鹿谷茶的消費者。

鹿谷鄉農會表示，該鄉素有台灣重要茶鄉之稱，憑藉優越的自然環境與世代相傳的製茶技藝，孕育出品質穩定、風味細膩的優質茶品；農會多年來透過制度化管理與產地把關，協助茶農精進製茶技術，建立消費者對鹿谷茶品質與安全的信賴。

鹿谷農會指出，面對消費型態轉變，茶產業需持續導入創新行銷思維，結合觀光與體驗經濟，擴大市場接觸面；本次行銷活動以「茶香結合旅遊魅力」為主軸，透過刮刮樂設計，提升民眾參與意願，也引導走訪茶鄉、親近山林生態，深化茶鄉文化體驗，並刺激茶葉銷售、提升農民收益，希望有助於帶動地方觀光人潮，促進產業與地方經濟形成正向循環。

農會說明，民眾於展售會當天購買茶葉都會附贈刮刮券，除最大獎賓士轎車，還設置「一條龍」禮盒10組，每組禮盒均由特等獎茶樣及排名第一至第十的茶樣各50公克精選組成，完整呈現鹿谷農會比賽茶品的多元風貌；民眾更可憑刮刮樂中獎券免費入園參觀溪頭森林遊樂區及鳳凰谷鳥園生態園區，邀請全國民眾踴躍參與，品味鹿谷好茶、走訪自然園區。

2026年鹿谷鄉農會春季高級凍頂烏龍茶展售會「感恩50〜茶展奔馳」刮刮彩券活動辦法

一、獎項：
1. 最大獎：百萬賓士汽車乙輛。
2. 貳獎：115年春茶展售會比賽茶「特等獎排名1-10」茶葉各50克包裝「一條龍」禮盒乙組，共10名。
3. 三獎：溪頭自然教育園區入園門票乙張或國立自然科學博物館鳳凰谷鳥園生態園區貨車籠埔斷層保存園區入門票乙張

二、注意事項
1.本券兌換期限於115年12月31日止，逾期作廢。
2.最大獎及貳獎中獎者請洽鹿谷鄉農會茶葉門市部兌換。
3.三獎中獎者憑本券直接作為該入園門票。
4.實體獎項在新台幣20010元以上(含20010元)之中獎者若為未成年人，應檢附戶籍謄本及法定代理人同意書。
5.依所得稅法規定，中獎金額為新臺幣1000元以上者，將依獎項價值納入領獎人個人年度綜合所得稅計算，中獎者需依規定填寫並繳交領獎憑證，須提供身分證正、反面影本，以利申報中獎扣繳憑單。中獎金額在新台幣20010元以上者(含20010元)，須依法扣繳10%機會中獎所得稅稅金，外籍人士須扣繳20%。若中獎者不願提供資料，或未能先行依法繳納稅額，即視為放棄中獎資格，不另行通知。如中獎獎項為汽車者，有關領牌、保險及相關規費、稅費等事項，應由領獎人自行決定及負擔費用。
6.彩券系隨機置入茶葉禮盒上，彩券中獎認券不認人。
7.若有偽造或其他舞弊彩券情事，取消中獎資格並依法移送法辦。

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