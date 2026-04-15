工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了　正宮在脆看到氣瘋

▲工程師偷吃女同事，「寶可夢照片」露餡。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

台南一名已婚工程師阿德（化名），去年被妻子小雅（化名）發現與小美（化名）同遊日本日本熊本，更在街頭公然牽手約會，氣得小雅向兩人求償70萬元。法官審理後認為，兩人雖然同國旅遊難認情節重大，但「牽手20秒」確實已逾越一般男女社交分際，日前判處阿德須賠償小雅5萬元，全案仍可上訴。

IG美照曝露行蹤 正宮驚見老公街頭「緊牽女同事」

判決指出，小雅與阿德結婚多年並育有兩子，但去年卻在社群平台Instagram（IG）與Threads（台灣又稱「脆」）上，發現阿德與小美各自發布了「一模一樣」的熊本寶可夢照片，懷疑兩人一起出國。此外，小雅更掌握到阿德與小美2025年9月間，從按摩店離開後，在街頭甜蜜牽手漫步約20秒的影片，氣得她精神崩潰就醫，並上法院控訴侵害配偶權。

▼工程師偷吃女同事，寶可夢的照片露餡了。（示意圖／免費圖庫Pexels）



辯稱「只是朋友出遊」 女方稱不知對方已婚獲判免賠

對此，阿德在庭上辯稱，2人當時雖然都在日本，但各自發照片並不能證明有不正當往來，至於牽手影片的部分，他則主張當時與妻子已經分居，且正進行離婚調解，認為婚姻早已破裂，一次牽手不足以影響婚姻安全。

而小美則強調，兩人僅是前同事關係，她並不知道阿德是有配偶之人，且牽手並不等同於擁抱或親吻，應屬於自主的社交空間。

法官認定牽手逾越分際 判賠5萬元

法官審理後認為，在社群平台分享相同地點的照片，若無親密肢體接觸，仍屬一般社交範疇，難認情節重大。

不過，針對街頭牽手部分，法官勘驗影片發現阿德與小美舉止從容，並無因危險需要扶持的必要，即便當時處於分居狀態，阿德仍負有婚姻誠實義務，牽手行為已達成親暱程度，足以破壞婚姻的互信基礎。

法官考量，小雅無法舉證證明小美「明知」阿德已婚，因此判處小美免賠。至於阿德部分，法官審酌兩造均為碩士畢業、擔任工程師之社經地位，裁定阿德應賠償小雅5萬元。全案可上訴。