　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／鋒面一片紅深夜逼近北台灣　3地區雨變天「雷電秀登場」

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲鋒面雷雨帶逼近北部沿海 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

鋒面變天，中央氣象署表示，今天（15日）有微弱鋒面通過，午後台南以北、宜蘭有局部短暫陣雨，入夜之後基隆北海岸有局部較大雨勢發生機率，深夜11時44分並已針對北北基桃4縣市發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至00時14分。氣象專家觀察，今深夜有鋒面雷雨帶很靠近北部沿海，「往北方看或許可以看到一些雷電秀」。

【23:44雷雨即時訊息】持續時間至00時14分；有短延時強降雨發生。
＊沿海警戒區域：基隆市、新北市、桃園市、新竹縣
＊陸上警戒區域：基隆市、台北市、新北市、桃園市

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

氣象署預報，今晚起基隆北海岸有局部較大雨勢發生的機率，明天（16日）水氣稍多，基隆北海岸、中部以北及宜蘭地區有零星短暫陣雨；南部及花東地區則為多雲的天氣，午後各地山區有局部短暫陣雨。

氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」觀測雷達迴波圖指出，鋒面雷雨帶今天深夜10時許很靠近北部沿海，「往北方的天空看或許可以看到一些雷電秀」，預估深夜至明天清晨新北、桃園、基隆天氣稍不穩定。

台灣颱風論壇並指，今晚由於雙北、基隆上空有雲雨帶發展，部分地區可能下著雨，同時因為空氣稍差，雨滴有點髒，提醒民眾別淋到雨。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 6645 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鋒面逼近　3地區雨變天「雷電秀登場」
向白沙屯媽祖「徵男友」如願了！正妹背10公斤神像　揪男友還願
京都11歲童陳屍山區　繼父坦承棄屍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園捷運綠線北段七站年底通車　桃捷公司精進營運整備

白沙屯媽進香跟著走「為何要花700元報名？」　命理師解答

快訊／鋒面一片紅深夜逼近北台灣　3地區雨變天「雷電秀登場」

住校學生晚餐後上吐下瀉　國立台灣戲曲學院疑集體食物中毒

朋友借錢不還！　律師教3動作「欠債秒變5%定存」

老公17年「每晚逼1性愛服務」　妻拒絕：真的不喜歡！網轟太差勁

LINE「14款免費貼圖」限時下載！GODIVA、辦公室酸甜日常

快訊／快儲水！高雄明日4萬戶大停水　最長15小時沒水用

Booking.com用戶個資外洩　業者證實：重設訂單PIN碼

日媒揭情侶「倦怠期」真相：把平淡變真愛契機！3大NG行為別踩

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

桃園捷運綠線北段七站年底通車　桃捷公司精進營運整備

白沙屯媽進香跟著走「為何要花700元報名？」　命理師解答

快訊／鋒面一片紅深夜逼近北台灣　3地區雨變天「雷電秀登場」

住校學生晚餐後上吐下瀉　國立台灣戲曲學院疑集體食物中毒

朋友借錢不還！　律師教3動作「欠債秒變5%定存」

老公17年「每晚逼1性愛服務」　妻拒絕：真的不喜歡！網轟太差勁

LINE「14款免費貼圖」限時下載！GODIVA、辦公室酸甜日常

快訊／快儲水！高雄明日4萬戶大停水　最長15小時沒水用

Booking.com用戶個資外洩　業者證實：重設訂單PIN碼

日媒揭情侶「倦怠期」真相：把平淡變真愛契機！3大NG行為別踩

黃國昌快斬李貞秀為了誰？　綠委點名背後盤算是「她」

一文看13家金控Q1賺進1882億　創史上同期第2高

李乾龍座車傳遭裝追蹤器　新北警：將派人拜會詳談

【見證媽祖聖恩】走完白沙屯突知姊罹淋巴血癌　他夢見長袍女真相暖哭

相關新聞

明明才4月「有人開冷氣了嗎？」　網友洗版：很地獄

明明才4月「有人開冷氣了嗎？」　網友洗版：很地獄

最近全台天氣轉趨悶熱，中央氣象署更連日針對部分縣市發布高溫燈號。面對這波熱浪，就有網友好奇詢問，「是否已經有人開始吹冷氣？」貼文一出，隨即引發熱烈迴響，大批網友與家長們洗版表示，「沒開冷氣真的熱到睡不著。」

春雨來了！　鋒面接力報到

春雨來了！　鋒面接力報到

今變天！　周六「雨最多」

今變天！　周六「雨最多」

三波變天！　周日「全台有雨」

三波變天！　周日「全台有雨」

風王辛樂克「強度達巔峰」　路徑大迴轉

風王辛樂克「強度達巔峰」　路徑大迴轉

關鍵字：

氣象氣象雲鋒面雷雨

讀者迴響

最夯影音

更多
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭
台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面