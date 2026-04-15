快訊／鋒面一片紅深夜逼近北台灣　3地區雨變天「雷電秀登場」

▲鋒面雷雨帶逼近北部沿海 。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

鋒面變天，中央氣象署表示，今天（15日）有微弱鋒面通過，午後台南以北、宜蘭有局部短暫陣雨，入夜之後基隆北海岸有局部較大雨勢發生機率，深夜11時44分並已針對北北基桃4縣市發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至00時14分。氣象專家觀察，今深夜有鋒面雷雨帶很靠近北部沿海，「往北方看或許可以看到一些雷電秀」。

【23:44雷雨即時訊息】持續時間至00時14分；有短延時強降雨發生。

＊沿海警戒區域：基隆市、新北市、桃園市、新竹縣

＊陸上警戒區域：基隆市、台北市、新北市、桃園市

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署預報，今晚起基隆北海岸有局部較大雨勢發生的機率，明天（16日）水氣稍多，基隆北海岸、中部以北及宜蘭地區有零星短暫陣雨；南部及花東地區則為多雲的天氣，午後各地山區有局部短暫陣雨。

氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」觀測雷達迴波圖指出，鋒面雷雨帶今天深夜10時許很靠近北部沿海，「往北方的天空看或許可以看到一些雷電秀」，預估深夜至明天清晨新北、桃園、基隆天氣稍不穩定。

台灣颱風論壇並指，今晚由於雙北、基隆上空有雲雨帶發展，部分地區可能下著雨，同時因為空氣稍差，雨滴有點髒，提醒民眾別淋到雨。