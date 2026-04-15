住校學生晚餐後上吐下瀉　國立台灣戲曲學院疑集體食物中毒

圖文／鏡週刊

去年因包庇「狼師」醜聞，遭監察院糾正、教育部凍結補助款，近日又因校方高層與前副校長敖國珠的「宮鬥」糾紛鬧上新聞版面的國立臺灣戲曲學院，今（15日）再爆集體食物中毒爭議。有學生家長向本刊投訴，指昨（14日）晚間，該校內湖校區的國、高中部的住校學生，在餐廳用完晚餐後，陸續出現上吐下瀉的狀況，家長質疑是食物不潔欲向校方究責，與校方人員發生爭執，整起事件仍待校方說明。

▲家長出示國立台灣戲曲學院師長的LINE截圖，表示住校學生在14日晚餐後，出現上吐下瀉、食物中毒的症狀。（讀者提供）



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家長指出，小孩反映食用學校晚餐食材中的炸物後，就出現身體不適，後來變成集體上吐下瀉，只能向醫務室反映，截至今（15日）上午已有20多人前往中國醫藥大學附設醫院內湖分院就診，並被診斷出急性腸胃炎，且下午還有多人送醫，截至目前疑似食物中毒的人數已達數十人。

▲家長出示學校菜單，反映小孩食用的炸物後出現不適。（讀者提供）

家長表示，事發後，有人向學校尋求答案，要求檢驗餐廳食材，但校方態度消極，更稱是學生「叫外送」才會導致食物中毒，令家長相當不滿。本刊撥打學校電話查證，至截稿前仍無人回應。



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