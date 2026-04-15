白沙屯媽進香跟著走「為何要花700元報名？」　命理師解答

▲白沙屯媽進香吸引將近50萬名信眾報名參與。（圖／記者游瓊華攝、李綜合醫院提供）



網搜小組／柯振中報導

2026年白沙屯媽祖北港進香活動掀起全民熱潮，報名人數高達46.3萬人，打破歷年紀錄。面對報名人潮擠爆拱天宮，不少網友在PTT納悶詢問「反正路線不固定，跟著走就好，為何要特地花700元報名？」對此，命理專家與資深香燈腳指出，除了能領取專屬裝備外，報名最重要的意義在於「刈火」儀式中的疏文，有沒有報名在神明眼中「差很大」。

「粉紅超跑」魅力驚人！報名人數較去年暴增13萬

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苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，向來以路線全憑媽祖旨意「行轎」指引著稱。今年進香報名於4月9日截止，最終人數統計來到46萬3,588人，相較於去年的33萬人，整整增加了13萬多名信眾參與。由於人潮過於龐大，報名現場甚至一度出動志工勸導信眾先回家，以免排隊也無法完成登記。

網友熱議報名誘因 是為了衣服還是住宿？

在PTT社群平台上，許多鄉民對「報名費700元」感到好奇，紛紛留言詢問，「報名是有提供住宿保障嗎？」、「領那頂帽子跟衣服真的值得嗎？」、「反正路上都能亂入，報名意義在哪？」。不少內行網友則現身說法，表示報名不只是為了物質上的週邊，更重要的是一份「正式身分」的認證。

核心關鍵：姓名造冊「入疏文」 稟告媽祖求庇佑

命理老師楊登嵙解釋，報名成為正式「香燈腳」後，廟方會將信眾姓名造冊。在進香抵達北港朝天宮當晚，會舉行核心的「刈火」儀式，法師會將記載數十萬名香燈腳姓名的「疏文」在萬年香火爐中燒化。這道程序象徵將名單一一稟告媽祖，祈求神靈庇佑並帶回香火；若僅是隨香跟走而未登記，疏文上就不會出現名字，意義完全不同。

2026專屬裝備開箱 「迷你粉紅超跑」成結緣亮點

除了宗教儀式的意義，今年的報名紀念品也相當豐富。700元的報名費包含專屬背心（衣物）、帽子、專屬背包，以及標有年度編號的臂章。此外，今年的結緣禮還包含特製的「迷你粉紅超跑」以及專為徒步進香設計的健康禮包（含痠痛貼布、噴劑等），對於需要長途跋涉的信眾來說相當實用。