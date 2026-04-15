路中驚見「掉落物」竟是人遭撞飛　醫師霸氣擋車防二度輾壓

▲女子走斑馬線被撞飛落地，為防遭輾壓，翁姓醫師為她擋車。（圖／翁醫師提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市金馬路與彰美路，今天中午發生一起驚險車禍事件！一名翁姓醫師開車經過時，發現路中央有個「掉落物」，後方車輛紛紛閃躲，他仔細一看才驚覺，那竟然是一名倒地的女子！當機立斷，立刻停車幫忙擋住後方車流，避免女子遭到二次輾壓，消防局火速到達、將受傷的女子送醫。

警方初步調查，這起事件發生在今(15日)中午11點55分左右，地點位於彰化市金馬路二段與彰美路一段的交叉路口。當時，女子正走在斑馬線上，卻遭到一輛正要左轉的休旅車撞擊，整個人彈飛倒地，動彈不得。而肇事洪姓女駕駛疑似因為視線死角，完全沒看到行人，直到撞到人才慌張下車。

▲女子走斑馬線被撞飛落地。（圖／民眾提供）

就在這時，一名翁姓醫師開車經過，他看到前方車流突然都往旁邊閃，原本還以為是路上有掉落物，心裡納悶「東西怎麼會掉在路中間？」結果定睛一看，才發現躺在地上的竟然是一個人！立刻上前詢問，肇事女駕駛才緊張的說「撞到人了、撞到人了！」

翁醫師警覺到，金馬路即將變換綠燈，若有任何一輛車如果沒看清楚，很可能就會直接將女子二次輾壓。他當下決定，立刻把自己的車打雙黃燈，停在傷者後方幫忙擋車，避免女子遭受二次傷害。

▲女子走斑馬線被撞飛落地。（圖／民眾提供）

消防局獲報後，迅速派遣東區分隊立即前往救援，所幸女子意識清醒、左手擦傷送往彰化基督教醫院治療。警方初步調查，肇事洪姓女子酒測值為零，但因為轉彎未注意行人，導致民眾受傷，將依《道路交通管理處罰條例》開罰1萬8千元以上、3萬6千元以下罰鍰，並吊扣駕照1至2年。