新竹關西鎮擬「普發3600」2.6萬人受惠　弱勢戶每戶再加2000

▲新竹縣關西鎮計畫普發3600元，低收入戶每戶加發2000元。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

為了因應國際局勢變化，新竹縣關西鎮研擬強化地方韌性及振興發展自治條例草案，計畫給每一位鎮民發放3600元振興發展金、低收入戶每戶加發2000元，預計將有2萬6000人受惠，條例待鎮民代表會審議。

因應國際變局提草案 盼減輕民生與產業壓力

關西鎮公所15日表示，為減輕鎮民生活負擔，因應國際情勢變動可能對民生消費、地方產業及整體社會韌性帶來影響，鎮公所已研擬「新竹縣關西鎮因應國際情勢強化地方韌性及振興發展自治條例」草案，後續提送鎮民代表會審議。

設籍與居留皆納資格 外配也可領3600元

關西鎮公所指出，只要在鎮民代表會審議通過當日前設籍關西鎮，且發放起始日前未遷出的鎮民，均符合發放資格，取得有效居留許可的外籍配偶也符合資格，計畫每人可領到3600元，低收入戶「每戶」加發2000元，預計會有超過2萬6000人受惠。

經費仍須依法編列 通過後才會正式定案

但鎮公所也強調，本案的經費籌措及編列仍須依預算法及相關法令規定辦理，條例將在合法、審慎及可行的前提下推進，待後續完成審議及相關預算程序後，會再對外說明定案內容，並依規定盡快辦理行政作業。