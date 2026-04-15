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花蓮嚴重車禍釀2死！雙載機車碰撞曳引車　騎士、乘客傷重亡

▲▼花蓮2死車禍，機車騎士、乘客雙雙不治。（圖／民眾提供）

▲花蓮2死車禍，機車騎士、乘客雙雙不治。（圖／民眾提供）

記者柯振中／花蓮報導

花蓮縣鳳林鎮15日下午1點多發生死亡車禍。65歲李姓騎士載著75歲侯姓乘客，行經榮開路與兆豐路口時，與36歲王姓駕駛之曳引車發生交岔撞擊。李、侯兩人當場失去生命跡象，經送醫搶救均宣告不治。王姓駕駛無酒駕，警方正釐清事故責任與機車駕駛酒精反應。

路口發生交岔撞擊　機車騎士與乘客雙亡

鳳林分局表示，15日下午1點51分左右，李男騎乘普通重型機車，載著侯姓乘客沿兆豐路由北往南行駛。行經榮開路與兆豐路口時，與王姓駕駛之營業貨運曳引車發生交岔撞擊。事故發生後，李姓騎士與侯姓乘客均當場失去生命跡象（OHCA），現場機車毀損嚴重。

▼花蓮2死車禍，機車騎士、乘客雙雙不治。（圖／民眾提供）

▲▼花蓮2死車禍，機車騎士、乘客雙雙不治。（圖／民眾提供）

分送兩院搶救無效　曳引車駕駛未受傷

鳳林分局說明，鳳林救護分隊獲報後，立即將侯姓乘客送往鳳林榮民醫院急救，李姓騎士則送往花蓮市慈濟醫院搶救，惟兩人最終均因傷勢過重宣告不治。王姓曳引車駕駛則未受傷。

▲▼花蓮2死車禍，機車騎士、乘客雙雙不治。（圖／民眾提供）

▲▼花蓮2死車禍，機車騎士、乘客雙雙不治。（圖／民眾提供）

▲▼花蓮2死車禍，機車騎士、乘客雙雙不治。（圖／民眾提供）

鳳林分局提到，經初步檢測，王姓駕駛無飲酒情事，至於李姓騎士的酒精反應，則仍有待進一步採驗檢測。

警方現場釐清責任　呼籲遵守路口禮讓

鳳林分局提及，事故現場為南平派出所轄區，警方已完成初步調查與採證，相關肇事責任將交由交通警察大隊進行分析釐清。

鳳林分局提醒，駕駛人行經路口時應減速慢行並注意車前狀況，嚴格遵守交通標誌與路口禮讓規定，以保障自身與他人的用路安全。

▲▼花蓮2死車禍，機車騎士、乘客雙雙不治。（圖／民眾提供）

▲▼花蓮2死車禍，機車騎士、乘客雙雙不治。（圖／民眾提供）

▲▼花蓮2死車禍，機車騎士、乘客雙雙不治。（圖／民眾提供）

 
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