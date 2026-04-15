新北閱讀節首度戶外登場　聽音樂逛市集還能抽好康

▲閱讀變好玩！新北閱讀節戶外登場祭出多重好康。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

2026新北閱讀節「聽見‧閱讀」將於4月18、19日在三重向日葵廣場登場，以「閱讀市集派對」的形式打造結合音樂、閱讀與生活風格的閱讀活動。除了有戶外閱讀市集，還有Jazz live band、黑膠DJ派對、Swing Dance互動、不插電演唱、陌生書桌、親子繪本講座等多元活動，邀民眾一起來聽音樂、逛市集、享閱讀，還有機會抽中價值萬元的iPad。前500名報名的民眾，另可免費獲得100元市集抵用券。

「新北閱讀節」為新北市年度閱讀盛會，今年以「聽見．樂讀」為主題，將於4月18日(六)正式展開。新北市立圖書館吳佳珊館長表示，今年閱讀節首度移師戶外舉辦，並且結合音樂，打造「閱讀市集派對」，希望讓民眾以更輕鬆的方式享受閱讀。現場集結50個閱讀市集攤位，涵蓋獨立書店、文創手作、音樂與美食，並打造五大主題閱讀空間，包括「山海ZONE」、「舒壓ZONE」、「懷舊ZONE」、「森活ZONE」及「童心ZONE」，融合音樂與互動體驗，讓民眾在不同情境中自由穿梭、拍照打卡，在音樂陪伴下享受閱讀的多元樣貌。參加市集互動闖關還可以免費兌換限量的風格閱讀角紀念品。

閱讀市集派對首日除了有長達6小時不間斷的音樂演出，還有趣味的互動式閱讀體驗，規劃25個特色攤位，呈現新北各區閱讀風貌，並搭配集章闖關活動，民眾完成指定體驗即可集章，集滿10枚可兌換100元抵用券，集滿7枚則可參加抽獎，獎品包括iPad+ Apple Pencil、藍牙喇叭、電子閱讀器與無線耳機等。另外還有結合音樂與運動的「動能閱讀場」，邀民眾一邊慢跑、一邊聆聽有聲書，開啟閱讀的多元感官體驗。

4月19日則以親子共享閱讀為主軸，規劃繪本故事劇及魔法氣球互動秀等親子互動活動，另外還有「陌生書桌」活動，邀民眾帶著自己喜歡的書，在音樂與輕食陪伴下一起閱讀，為城市閱讀增添更多想像。現場亦設置漂書專區，讓民眾可自由取閱，增進閱讀分享與交流。此外，活動兩日還有多場免費手作體驗課程，包括4月18日「類比浪漫—音樂盒手作」、「漫步普羅旺斯—紫色薰衣草扭扭棒植栽」、「把大自然摺進書本裡—摺紙手作活動」、「粘忘凡親子繪本講座」、「大自然生態書籤」；4月19日「長頸鹿最特別」、「露營好有趣」、「兔子躲藏大挑戰」繪本故事等。2026新北閱讀節系列活動，4月15日12時起免費開放報名，詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」官網查詢。