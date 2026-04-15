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顏慧欣生前疑遭霸凌父表態願協助調查　行政院：已協助聯繫約訪

▲▼經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣 立法院外交委員會 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病辭世，後續傳出顏生前遭受職場霸凌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣日前因病辭世，後續傳出顏生前遭受職場霸凌，行政院長卓榮泰也指示啟動調查。針對顏父、財政部前部長顏慶章首度表態稱願協助調查，行政院今（15日）表示，調查小組已完成問卷回收，正密集展開訪談，初步共識希望能夠訪談家屬，行政院人事處已協助調查小組聯繫家屬約訪。

立法院司法及法制委員會許宇甄立委今（15）日上午質詢監察院有關顏慧欣霸凌案調查結果，對此，顏慧欣的父親、前財政部長顏慶章向外表示，願主動陳述意見協助該專案小組調查，以完整反應實際狀況。

顏慶章指出，「身為父母，失去慧欣哀痛不已，但協助專案小組發現真相更是他的社會責任」。顏家友人轉述，專案小組隨時可透過行政院相關官員，通知顏前部長晤談時間與地點。

行政院發言人李慧芝表示，本案已經由行政院「安全及衛生防護委員會」的外部委員展開調查，目前進度已第一階段回收問卷，並依照問卷回收內容，密集展開訪談程序。

李慧芝說，外部委員已召開多次會議，並有初步共識希望能夠訪談家屬，行政院人事處已協助調查小組聯繫家屬約訪。至於訪談相關安排，行政院一切尊重外部委員與家屬。

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