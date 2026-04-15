基隆推動跨域防災協作機制　強化社區應變與整備能力

▲基隆強化防災整備，跨區座談提升大規模災害應變力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升面對大規模風災及震災的整備與應變能力，基隆市政府於4月14日分別前往安樂區及仁愛區公所辦理訪談與交流座談，透過跨單位對話，強化地方防災協作機制。座談由仁愛區長李宗奇與安樂區公所秘書沈麗枝主持，邀集各課室主管及里長共同參與，凝聚在地防災共識。

本次會議由消防局長游家懿率隊出席，並結合學界與民間力量，包括台灣海洋大學副校長顧承宇教授、蘇元風教授、陳龍輝顧問，以及計畫經理林彤芸、吳于嫥與防災士協會總幹事賴志聖等人，共同針對「防災士制度運作」、「社區自主防災能力」、「高齡社會應變需求」及「跨單位協作機制」等議題進行深入交流。

會中，顧承宇與蘇元風說明今年度重點推動方向，包含導入HSEEP基礎訓練、推動TTX桌上兵棋推演，以及規劃「一區同時開設兩處收容處所」與「防災協作中心建置」等措施，期望透過情境式演練，全面提升面對大型災害時的應變能力與決策效率。

目前基隆市已培訓超過1800名防災士，遍布各社區，成為基層防災的重要支柱。仁愛區長李宗奇表示，未來將彙整並推廣防災士參與實務工作的成功案例，提升市民對防災工作的認同與參與意願，進一步擴大社區防災量能。沈麗枝也分享自身身為防災士的經驗，指出透過專業訓練不僅提升防災知識，也強化日常生活中的警覺性，有助於落實防災觀念。

因應高齡化社會挑戰，游家懿指出，基隆市老年人口比例偏高，獨居長者及弱勢族群的防災需求更加迫切。市府將優先補助高風險族群設置住宅用火災警報器，並推動瓦斯自動關閉裝置，以降低火災與氣體外洩風險，全面提升居家安全防護。

此外，安樂分隊長黃軍緯也建議，應結合防災士與里長的在地網絡，加強掌握轄內保全戶狀況，並針對居家雜物堆積等潛在風險進行提前宣導，避免災害發生時影響逃生動線，降低傷亡風險。

基隆市政府表示，未來將持續深化跨單位合作與在地防災網絡建構，透過制度化訓練與實務演練並行，全面提升城市面對各類災害的韌性與應變能力。