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基隆表揚997位模範兒童　謝國樑：多元學習成果豐碩

▲基隆表揚997位模範兒童。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆表揚997位模範兒童，謝國樑肯定多元發展成果亮眼。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府教育處今（15日）下午於市表演藝術中心演藝廳舉辦「115年模範兒童表揚大會」，公開表彰在德、智、體、群、美五育均衡發展、學習表現優異的學童。市長謝國樑親自逐一頒發獎狀，向全市997位模範兒童致上肯定與祝賀，現場掌聲不斷，氣氛溫馨熱烈。

典禮由精彩演出揭開序幕，甫榮獲全國學生舞蹈比賽民俗舞特優的八斗國小，以《農樂・稻穗與共》帶來充滿生命力的舞蹈，透過肢體語彙展現農作生活與豐收喜悅，傳遞人與自然共生的深刻意涵；連續三年代表基隆參加全國音樂比賽的仁愛國小弦樂團演奏《弦樂狂想曲》，旋律輕快流暢，為典禮增添歡樂與童趣，也展現學生多元藝術涵養。

▲基隆表揚997位模範兒童。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑表示，看見孩子們在各領域發光發熱，令人感動且驕傲。市府持續推動優質教育政策，包括透過智慧教育計畫強化數位學習、拓展國際視野，並深化品格教育，培養學生責任感與公民意識；同時優化校園設施，打造安全友善的學習環境。此外，自115學年度起將全面實施營養午餐免費政策，並引進專業主廚入校指導，提升餐食品質，讓孩子吃得健康又安心。

教育處指出，今年模範兒童選拔共有公私立幼兒園307位及國小690位學生獲選，由各校推派代表接受公開表揚。這些孩子猶如基隆市鳥「黑鳶」，在學習天空中穩健振翅，也如涓滴細流持續累積，終將匯聚成知識海洋，展現踏實而堅定的成長軌跡。

▲基隆表揚997位模範兒童。（圖／記者郭世賢翻攝）

在眾多優秀學生中，也有表現特別亮眼者。和平國小吳旻真同學來自跨國家庭，七歲自日本返台後從一年級重新起步，從不熟悉注音符號到表現優異，不僅榮獲基隆市語文競賽作文優等，並通過英語滿級分認證及閩南語A級檢定，更在科技積木競賽中奪得R4M機器人任務賽團體銀獎；她長期陪伴班上特殊生同學，六年如一日展現溫暖與同理心，令人感動。

碇內國小黃承旭同學則在田徑競走項目表現突出，連續兩年奪得基隆市中小聯合運動會3000公尺競走第一名，並於114年台中盃田徑錦標賽勇奪全國冠軍，更三度刷新基隆市紀錄。他長期自律訓練，即使寒假與春節期間也不間斷，展現堅持到底的運動家精神。

▲基隆表揚997位模範兒童。（圖／記者郭世賢翻攝）

此外，深美國小藍品捷同學在合唱團比賽與科學展覽中皆榮獲特優，並於水上運動與樂樂棒球等領域展現優異表現，充分體現跨領域學習成果，成為同儕學習典範。

基隆市政府表示，未來將持續結合社會各界資源，營造更完善的教育環境，讓每一位孩子都能在關懷與鼓勵中快樂成長，勇於探索自我、持續精進，成為對社會有貢獻的優秀人才。

▲基隆表揚997位模範兒童。（圖／記者郭世賢翻攝）

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