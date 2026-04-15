南韓「搶下3個月原油庫存」！青瓦台曝2.7億桶進口已定案

▲南韓青瓦台秘書室長姜勳植15日針對中東出訪結果召開記者會。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓青瓦台秘書室長姜勳植以總統特使身分出訪中東四國，宣布已確定引進原油2億7300萬桶及石腦油210萬噸，足以支撐南韓約3個月以上能源需求。同時，南韓外交部長趙顯則明確表示，針對受困荷莫茲海峽的26艘韓籍相關船舶，南韓「沒有計畫向伊朗支付任何對價」。

根據《韓聯社》，姜勳植今（15）日在青瓦台記者會表示，此次以「戰略經濟合作特使」身分訪問哈薩克、阿曼、沙烏地阿拉伯與卡達，已完成多項能源供應協議。他指出，南韓已敲定至年底前進口原油2億7300萬桶，「以去年標準計算，若無特殊緊急措施，約可支撐國內經濟正常運作3個月以上」。

另外，南韓還追加取得210萬噸石腦油，約為去年1個月進口量規模。

姜勳植強調，相關能源將從「不受荷莫茲海峽封鎖影響的替代供應來源」進口，有助於穩定國內供需。他指出，雖然當前市場上「即使有資金也未必能取得原油與石腦油」，但本次談判仍以市場價格為基礎進行。至於是否以軍工合作作為交換條件，他則明確否認，稱「並非如此操作」。

在各國談判進展方面，姜勳植透露，哈薩克已透過雙邊協商確保約1800萬桶原油供應；阿曼則同意協助26艘韓籍相關船舶在荷莫茲海峽安全通行，並承諾供應約500萬桶原油及最高160萬噸石腦油；沙烏地阿拉伯方面亦表示，將優先保障南韓能源需求，並承諾至年底提供約2億桶原油及追加石腦油供應；卡達則在美伊達成短期停火後，確認恢復部分液化天然氣（LNG）出口履約安排。

針對地緣風險因應機制，姜勳植指出，各方亦討論在荷莫茲海峽外設置石油儲存設施及建構替代輸油路線，以降低封鎖風險。他提到，部分中東產油國對擴大與南韓共同戰略儲備合作表達興趣。

另一方面，趙顯15日赴國會備詢時強調，南韓對於受困於荷莫茲海峽的26艘相關船隻，已向伊朗、鄰近海灣合作委員會（GCC）國家及美國同步提供船舶資訊，並請求協助安全通行。他直言，目前「沒有計畫向伊朗支付任何對價」，避免與美方立場產生衝突。