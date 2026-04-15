　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓「搶下3個月原油庫存」！青瓦台曝2.7億桶進口已定案

▲▼南韓青瓦台秘書室長姜勳植15日針對中東出訪結果召開記者會。（圖／VCG）

▲南韓青瓦台秘書室長姜勳植15日針對中東出訪結果召開記者會。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓青瓦台秘書室長姜勳植以總統特使身分出訪中東四國，宣布已確定引進原油2億7300萬桶及石腦油210萬噸，足以支撐南韓約3個月以上能源需求。同時，南韓外交部長趙顯則明確表示，針對受困荷莫茲海峽的26艘韓籍相關船舶，南韓「沒有計畫向伊朗支付任何對價」。

根據《韓聯社》，姜勳植今（15）日在青瓦台記者會表示，此次以「戰略經濟合作特使」身分訪問哈薩克、阿曼、沙烏地阿拉伯與卡達，已完成多項能源供應協議。他指出，南韓已敲定至年底前進口原油2億7300萬桶，「以去年標準計算，若無特殊緊急措施，約可支撐國內經濟正常運作3個月以上」。

另外，南韓還追加取得210萬噸石腦油，約為去年1個月進口量規模。

姜勳植強調，相關能源將從「不受荷莫茲海峽封鎖影響的替代供應來源」進口，有助於穩定國內供需。他指出，雖然當前市場上「即使有資金也未必能取得原油與石腦油」，但本次談判仍以市場價格為基礎進行。至於是否以軍工合作作為交換條件，他則明確否認，稱「並非如此操作」。

在各國談判進展方面，姜勳植透露，哈薩克已透過雙邊協商確保約1800萬桶原油供應；阿曼則同意協助26艘韓籍相關船舶在荷莫茲海峽安全通行，並承諾供應約500萬桶原油及最高160萬噸石腦油；沙烏地阿拉伯方面亦表示，將優先保障南韓能源需求，並承諾至年底提供約2億桶原油及追加石腦油供應；卡達則在美伊達成短期停火後，確認恢復部分液化天然氣（LNG）出口履約安排。

針對地緣風險因應機制，姜勳植指出，各方亦討論在荷莫茲海峽外設置石油儲存設施及建構替代輸油路線，以降低封鎖風險。他提到，部分中東產油國對擴大與南韓共同戰略儲備合作表達興趣。

另一方面，趙顯15日赴國會備詢時強調，南韓對於受困於荷莫茲海峽的26艘相關船隻，已向伊朗、鄰近海灣合作委員會（GCC）國家及美國同步提供船舶資訊，並請求協助安全通行。他直言，目前「沒有計畫向伊朗支付任何對價」，避免與美方立場產生衝突。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 6645 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣史上第一人！宋家豪日職締超罕見「1球勝」
快訊／美伊原則上已同意延長停火
沒咳嗽竟肺癌4期！　她「腫瘤蝕腿骨」仍拒就醫
雲林驚傳墜機！　輕航機插進田裡
快訊／川普：中國已同意不向伊朗輸送武器

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／美伊原則上已同意延長停火　調停國在3大爭議點尋求妥協方案

快訊／川普：中國已同意不向伊朗輸送武器

南韓「搶下3個月原油庫存」！青瓦台曝2.7億桶進口已定案

慟沒能一起升六年級！京都男童同學悲痛受訪　生前活潑愛摺紙飛機

被伊朗炸傷？美空軍KC-135R加油機「滿身補丁」飛抵英國

京都11歲童離奇失蹤亡！繼父「連2天異常請假」　鄰里回憶曝惹鼻酸

華郵：美軍將向中東「增兵數千人」　加大施壓伊朗

高市早苗拋「100億美元大禮包」！推動AZEC升級強化亞洲供應鏈

日本武器出口大解禁！菲律賓、波蘭搶合作　軍火市場版圖恐重洗

不是詐騙！他只花一餐飯錢　抱回價值3千萬畢卡索名畫

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

母抱重病兒跪地求媽祖　「粉紅超跑」停轎5分鐘！數萬人看哭

川普嗆封港：船隻靠近「全面消滅」　伊朗揚言報復

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

快訊／美伊原則上已同意延長停火　調停國在3大爭議點尋求妥協方案

快訊／川普：中國已同意不向伊朗輸送武器

南韓「搶下3個月原油庫存」！青瓦台曝2.7億桶進口已定案

慟沒能一起升六年級！京都男童同學悲痛受訪　生前活潑愛摺紙飛機

被伊朗炸傷？美空軍KC-135R加油機「滿身補丁」飛抵英國

京都11歲童離奇失蹤亡！繼父「連2天異常請假」　鄰里回憶曝惹鼻酸

華郵：美軍將向中東「增兵數千人」　加大施壓伊朗

高市早苗拋「100億美元大禮包」！推動AZEC升級強化亞洲供應鏈

日本武器出口大解禁！菲律賓、波蘭搶合作　軍火市場版圖恐重洗

不是詐騙！他只花一餐飯錢　抱回價值3千萬畢卡索名畫

基隆推動跨域防災協作機制　強化社區應變與整備能力

男員工「廁所擺針孔」偷拍！至少3女同事受害　台鐵：將依法處分

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺公告停住宿沐浴：電話被打爆也不開放

因應美國301調查　台美工作小組：已提交書面意見「全力鞏固談判成果」

《通靈少女》學姐謝翔雅宣布懷孕！　曾被醫生勸「拿掉子宮」

龍德首季營收年增7.11%　新廠房加軍方艦艇有利後續增長

亞倫泰勒強森「撐爆衣袖」二頭肌太狂！　制服誘惑沐浴戲大賣男色網暴動

基隆表揚997位模範兒童　謝國樑：多元學習成果豐碩

台灣史上第一人！宋家豪日職締超罕見「1球勝」

安海瑟薇「不對稱透視戰袍」辣翻紐約！　當巨星操到崩潰認：很無助

小賈斯汀科切拉彩排　台下老婆帶兒子幫應援♥

國際熱門新聞

南韓宣布「援助伊朗」

即／屍體證實是「京都失蹤11歲男童」！

福斯新聞：川普鬆口「對伊朗戰爭結束了」

非迷路？京都男童離奇陳屍　狗都沒吠

畫面曝　垃圾車「暗藏60人」惡臭液體狂滴

京都男童離奇失蹤亡　繼父翹班、鄰里回憶曝

川普發錢了　美政府下周「退還5.4兆關稅」

京都男童失蹤亡　警今早「棄屍罪」急搜住家

美財長：川普關稅最快7月「恢復先前稅率」

川普不考慮延長停火　曝未來2天有驚人進展

他抽獎抱回價值3千萬畢卡索名畫

京都11歲男童3月就身亡　地主曝疑點

美媒：川普稱2天內可能會有些事情發生

綁竹架浸恆河水　13歲弟泡12小時亡

更多熱門

相關新聞

京都男童同學悲痛受訪　生前性格活潑

京都男童同學悲痛受訪　生前性格活潑

日本京都府南丹市11歲男童安達結希失蹤近3週後被發現陳屍山林，引發校園與社會高度震驚。校方在臨時停課後恢復上學，同時啟動心理輔導與緊急通報制度檢討。

京都男童離奇失蹤亡　繼父翹班、鄰里回憶曝

京都男童離奇失蹤亡　繼父翹班、鄰里回憶曝

華郵：美軍將向中東「增兵數千人」　

華郵：美軍將向中東「增兵數千人」　

高市早苗拋「100億美元大禮包」！

高市早苗拋「100億美元大禮包」！

日本武器出口大解禁　菲律賓、波蘭搶合作

日本武器出口大解禁　菲律賓、波蘭搶合作

關鍵字：

日韓要聞南韓青瓦台中東石腦油原油荷莫茲海峽姜勳植

讀者迴響

熱門新聞

舒華、柯震東爆祕戀！　柯媽讚她「大方有家教」

養生館爆乳妹真面目「最老48歲」！　阿姨收費曝光

萬華自助餐打菜正妹是「全台億級女神」

她消失演藝圈20年現身了！

即／閃兵第4波起訴名單曝！唐禹哲、廖人帥自首

南韓宣布「援助伊朗」

兄弟投捕溝通失靈　連主播都說重話了

疲老闆撐不住了！爆欠債風波後宣布收攤

粉紅超跑大甩尾轎夫慘摔　專家曝「2種可能」

新人同事「才上班2個禮拜」就變了！網秒懂

表面隨和「其實超難搞」星座

微博突瘋傳「許光漢周子瑜熱戀中」！見家長照成導火線

名醫夫婦診所整棟求售　開價6.5億中山區最貴

這3種「網紅鞋」正在摧毀你的腳

語言治療師診間伸狼爪「孩子掙扎喊叫」　家長崩潰

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光
明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面