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慟沒能一起升六年級！京都男童同學悲痛受訪　生前活潑愛摺紙飛機

▲安達結希。（圖／京都府警察）

▲安達結希生前性格活潑，擅長摺紙飛機。（圖／京都府警察）

記者羅翊宬／編譯

日本京都府南丹市11歲男童安達結希失蹤近3週後被發現陳屍山林，引發校園與社會高度震驚。校方在臨時停課後恢復上學，同時啟動心理輔導與緊急通報制度檢討。教育委員會公開致歉並強化應對機制。同學與活動單位則回憶他個性活潑、擅長摺紙飛機，消息令師生難掩悲痛。

根據日媒《朝日新聞》，京都府南丹市市立園部小學今（15）日上午在警方與教職員陪同下，讓學生恢復集體上學。該校11歲男童安達結希3月23日失蹤，約3週後被發現陳屍距離校園2公里的山林。

如今日本從4月起進入新學期。同學受訪時形容，安達結希平時「調皮又充滿活力」，尤其擅長摺紙飛機，常與同學一起在課堂與休息時間玩耍。一名同年級男童更難過表示，「如果能一起升上六年級就好了，真的很悲痛。」簡短一句話，道出同儕間難以釋懷的情緒。

此外，參與兒童體驗課程的負責人也指出，安達在活動中常被周遭以「結希」、「結希君（Yuki君，ゆきくん）」親切稱呼，給人印象是相當活潑且外向、對大人們也十分親切，屬於容易與人打成一片的孩子。

▲▼京都府警方前往安達結希住處搜索，附近拉起封鎖線。（圖／達志影像／美聯社）

▲京都府警方前往安達結希住處搜索，附近拉起封鎖線。（圖／達志影像／美聯社）

事發後，京都府南丹市教育委員會召開記者會。教育長國府常芳沉痛表示，「南丹市的寶貝、充滿未來可能性的安達君，以這樣的方式離開，我們深感悲痛並致上最深歉意。」

校方則表示，最近針對約400戶家庭進行問卷調查後發現，不少學童出現情緒波動，也有學生反映校園內形成「大家雖然表面如常，但刻意避談事件」的詭異氛圍。

為了降低心理衝擊，南丹市教育委員會已將校內心理諮商師由1人增至2人，並將到校頻率由每週1次提升至4次，加強對學生的情緒管理。

另一方面，校方也檢討當日通報流程。據悉，安達結希失蹤當天，學校在確認其未到校後，直到通知家長之間相隔超過3小時。對此，教育長深刻反省並致歉，並宣布將建立新規定，若學生未到校，須在15分鐘內聯繫多組緊急聯絡人，若無法接通，將派員前往住家確認，以避免類似情況再度發生。

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