台南女喝爛醉遭撿屍！怒告男同事「法官判免關」　關鍵原因曝

▲男子介紹女同事轉職新公司，2人相約喝酒慶功，怎料他竟趁對方爛醉時性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台南一名男子阿勇（化名）日前熱心介紹前女同事小琳轉職新公司，兩人相約喝酒慶功，未料阿勇竟見色起意，趁小琳酒醉不醒人事時，將其帶往汽車旅館性侵得逞。案發後阿勇展現極高「誠意」，兩天內火速掏出60萬元達成和解，小琳雖曾感念對方有家庭小孩而答應不追究，事後卻反悔提告。台南地院考量雙方和解契約仍有效且男方已全數賠償，依乘機性交罪判刑1年10月，並給予緩刑5年。

慶祝錄取竟成噩夢！ 趁女方泥醉載往摩鐵施暴

判決指出，阿勇與小琳原為工廠同事，阿勇因牽線幫助小琳錄取新職務，兩人2024年4月間前往釣蝦場用餐小酌。當晚8時許，女方因不勝酒力陷入意識不清，阿勇見有機可乘，竟將其扶上車載往北區一家汽車旅館。在女方無法抗拒的情況下，阿勇強行脫除其衣物並親吻、撫摸，最後性侵得逞。

▲男子介紹女同事轉職新公司，2人相約喝酒慶功，怎料他竟趁對方爛醉時性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）



兩天內火速賠償60萬 受害女曾憐憫：不想毀了你

阿勇對犯行供認不諱，並於案發後兩天立即與小琳展開談判。根據法官勘驗的錄音檔顯示，女方當時考量阿勇有家庭與年幼小孩，曾溫情喊話，「讓你不用負刑事責任、不用進去關，那你應該多付點吧，我也不想要毀了你」，畢竟阿勇的孩子「是無辜的」。雙方最終以60萬元達成和解，女方也簽下切結書，承諾原諒並拋棄民、刑事請求權。

和解後另生事端 女方反悔提告求償

雖然雙方白紙黑字達成協議，但兩人簽約後疑似衍生出其他糾紛，導致女方最終仍決定向檢方提出告訴。儘管小琳事後反悔，但台南地院合議庭認為，該和解契約並未經法律程序撤銷，至今仍屬有效，不因後續衍生之端點而改變其效力，且男方已依約履行支付義務。

法官給予自新機會 情輕法重判緩刑5年

法官審酌，阿勇在案發後極短時間內便支付高額賠償金，且獲得被害人當面承諾原諒，顯見其具備悔改意願，在法律實務上屬「情節確有可憫恕之處」。衡酌其犯後態度、家庭負擔及被害人曾表達不願毀其家庭等因素，法官決定依法減輕其刑，判處1年10月徒刑，並宣告緩刑5年，期間須付保護管束。