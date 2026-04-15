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快訊／快儲水！高雄明日4萬戶大停水　最長15小時沒水用

▲高雄停水,停水,水龍頭 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄16日將有4萬戶面臨停水。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

台電公司將於明（16日）辦理淨水場電氣設備定期檢驗，為配合停電檢驗，屆時部分區域將停水11小時，管末高地區則可能延至15小時復水，計影響4萬戶用水。

自來水公司表示，依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定，每年需辦理停電檢驗，因此翁公園淨水場須停水辦理電檢以提升設備穩定度。為避免重複停水造成民眾用水不便，藉此同時間進行「清水配電設備增設發電機ATS連接」、「清水池馬達出水端開關更換」。

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水公司表示，此次停水作業預計影響時間為4月16日上午9點至晚間8點，總計影響供水11小時。屆時大寮區、鳳山區、大樹區、和發產業園區及萬大工業區將有4萬戶受影響。

位於管末高地區的大寮區一帶，涵蓋高雄市立凱旋醫院附設大寮百合園區、大寮區清潔隊、進學路(衛生所以上高地區)、正氣路、中山工商、山頂國小，影響時間則為4月16日上午9點至晚間12點。

水公司表示，為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全；停水期間，提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源。

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