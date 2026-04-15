京都11歲童離奇失蹤亡！繼父「連2天異常請假」　鄰里回憶曝惹鼻酸

▲11歲的安達結希失蹤，最終被警方發現陳屍山林。（圖／京都府警察）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本京都府南丹市園部町11歲男童安達結希3月23日失蹤後，遺體於本月13日在山林被尋獲，昨（14）日確認身分。對此，警方今（15）日以遺棄屍體罪等嫌疑前往男童住家展開搜索，並約談多名親屬。隨著案情推進，男童家庭狀況、繼父與母親的行動軌跡，以及校園與鄰里證詞逐步曝光，引發社會高度關注。

男童失蹤地點位在京都府南丹市園部町，遺體則在距離其就讀的園部小學約2公里的山林內被發現，呈仰躺狀態且未遭土壤或樹葉刻意掩埋，屍體未見明顯致命性的外傷或刀傷，死因仍為不明。警方同時在附近尋獲疑似男童的黑色運動鞋與黃色書包，研判其可能遇害，並進一步擴大搜索與鑑識範圍。

＊繼父職場評價原優異 失蹤前出現「異常缺勤」

根據日媒《Daily新潮》、《週刊女性PRIME》今（15）日報導，熟稔安達結希家境的男性友人透露，男童家庭為再婚組合，父母於去年底結婚，雙方各自帶有子女共同生活，並與祖母同住。

繼父任職於電子零件相關製造工廠，原先在職場評價極高，被同事形容為「適應能力強、工作穩定的可靠員工」，屬於可獨立處理業務協調與生產管理的核心人員。然而，事件發生前一段時間，他的出勤狀況與精神狀態卻出現明顯變化。

▲日本京都府警方15日上午前往男童安達結希住處進行搜索，約談家屬。（圖／達志影像／美聯社）

多名同事透露，他在3月19日突然以「身體不適」為由臨時缺勤，與過去幾乎不請假的習慣明顯不同，引起同事注意。更關鍵的是，3月23日男童失蹤當天上午，他再度請假，並向公司表示「家中發生混亂狀況」。而這一刻，剛好是他接獲校方通報孩子未到校、並向警方報案之前。

同事進一步指出，繼父近期在工廠內被觀察到精神狀態不如以往，應答遲鈍、情緒低落，甚至被形容「與過去判若兩人」。由於其一向被視為穩定可靠的員工，這種突如其來的轉變在職場內部引發關注與揣測。

＊母親案發前曾申請假期 提及「赴台灣旅行」

另一方面，男童母親的動向同樣成為調查焦點。工廠相關人士透露，母親曾在案發前向公司申請連休，並向周遭同事提及將前往台灣旅行的計畫，行程看似早已安排。

不過，繼父在案發當天的請假方式與母親的既定休假形成對比，使得兩人當時的實際行動與時間軸關聯性成為警方釐清重點之一。目前兩人均被列為任意調查對象，配合警方針對家庭互動與案發前後行程進行詢問。

▲安達結希的遺體於13日下午，在京都府南丹市某山林與農田之間被發現，地點位在園部小學西南方約2公里。（圖／達志影像／美聯社）

＊男童性格外向 鄰居：喜歡小狗「他很溫柔」

在鄰里證詞方面，男童生前形象多被形容為活潑且親和力強。多名鄰居指出，他經常與同學一同出現在社區活動空間，性格外向，容易與任何人打成一片。

鄰居表示，男童特別喜歡動物，經常與鄰居飼養的犬隻互動，甚至會主動靠近、輕撫名為「小八」的小狗，對動物相當友善。小八的飼主回憶，男童平時放學等待期間，常與朋友一起在住家附近活動，「是個會主動打招呼、很親切的孩子」。

他感嘆，若未來真相水落石出、犯人逮捕到案，希望能在男童的墓前獻花悼念，顯示對其離世感到惋惜。

＊上學出現「先去保健室」習慣 疑影響通報時機

校園內部狀況也出現新線索。安達結希的祖母、女同學透露，安達在學校內疑似有一個固定習慣，即到校後會先前往保健室短暫停留，再進入教室，因此3月23日校方發現安達並未出席時，初期可能誤以為仍在保健室內，導致未能立即察覺異常。直到上午時段確認仍未出現，校方才通報失蹤。

此外，也有說法指出男童在校內人際互動良好，與同學和其他不同年級的學生皆能自然相處，休息時間多與朋友一同活動，「看起來開朗、正常的小學生」。