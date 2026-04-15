座車追蹤器民進黨裝的？尹乃菁嗆追究賴清德　李乾龍：沒有沒有

▲國民黨副主席李乾龍。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

傳國民黨副主席暨秘書長李乾龍的座車被裝追蹤器，國民黨文傳會主委尹乃菁今（15日）受訪表示，「賴總統，等你卸任之後，失去保護傘後，一定也會追究到底。你就等著卸任以後天天到高檢署，到法院去報到吧！」民進黨發言人吳崢則回擊，國民黨應該要立刻報案，讓警方、檢調來釐清這起事件的真相。不過，當事人李乾龍傍晚受訪被問到追蹤器是民進黨裝的，竟直呼「啊！沒有沒有沒有！」

尹乃菁說，李乾龍確實是在座車車燈的後照鏡發現追蹤器，但李乾龍很寬厚，覺得算了，因為在野黨被掌握情偵監系統的執政黨政府，不知道透過什麼樣的手段在車上裝追蹤器，司空見慣，這也不是第一次，來源也很難追查。抓到後就加強內部各項安全檢查。她說，國民黨是最大的在野黨，掌握情偵監系統檢調系統的是賴清德總統。在一個正常的民主國家，在在野黨黨公職的座車、在野黨的候選人、縣市首長候選人裝追蹤器，這是非常嚴重的事情。

尹乃菁更嗆聲，「賴總統，等你卸任之後，失去保護傘後，一定也會追究到底。你就等著卸任以後天天到高檢署，到法院去報到吧！」民進黨發言人吳崢則諷刺，若如同國民黨陳述的狀況，李乾龍的座車被裝追蹤器的話，這對於李的隱私或人身安全都是非常大的侵害，雖然尹乃菁稱「這件事情就算了」，但他認為不能就這樣算了，呼籲國民黨跟警方報案，讓檢調調查是誰做這樣的犯罪行為。

不過，被問到追蹤器民進黨裝的？李乾龍傍晚受訪時卻直呼，「啊！沒有沒有沒有！」並說明，座車遭裝追蹤器這件事，「那很久了很久了，沒事沒事！」