婦女重返職場利多加碼　勞動部最高補助9萬元

▲勞動部放寬婦女再就業計畫資格，最高補助可達9萬元。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在人力短缺與高齡化浪潮下，曾離開職場的女性，正成為關鍵勞動力。勞動部宣布自4月7日起放寬「婦女再就業計畫」資格並加碼補助，只要離開勞動市場滿180天以上婦女，透過訓練並穩定就業，最高可領9萬元，盼吸引更多女性勇敢重返職場。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，此次政策調整大幅放寬申請門檻，凡離開職場180日以上婦女均符合資格。補助分為兩大類，一為鼓勵精進職能的「自主訓練獎勵」，最高可領3萬元；二為穩定就業後的「再就業獎勵」，全時工作每滿30日發給1萬元、部分工時每月5千元，最長可領6個月，合計最高9萬元。

此外，婦女只要至公立就業服務機構辦理求職登記，經推介或自行尋職成功並穩定任職，即可申請相關補助。劉邦棟指出，希望透過實質獎勵，降低重返職場的門檻，協助婦女重新建立職涯方向。

一名實際受惠的秋萍，因婚姻與家庭因素長期離開職場，過去僅能靠零工維生，在照顧家庭與經濟壓力之間掙扎。離婚後，她帶著女兒重新出發，卻因學歷與經驗不足陷入求職困境。

在永康就業中心南化就服台就服員陳安琪協助下，秋萍成功媒合至大內區南寶鄉村高爾夫球場擔任餐廳外場服務員，並申請婦女再就業計畫，順利領取3萬元獎勵金，目前已穩定就業半年。她坦言，這份工作不只是收入來源，更讓生活重新看到方向。

南寶鄉村高爾夫球場人資陳小姐表示，地處山區較難吸引外地勞動力，因此積極聘用在地二度就業婦女，雖然她們曾離開職場一段時間，但工作態度穩定、責任感強，是企業珍貴的人力資源。

劉邦棟也補充，為鼓勵企業聘用二度就業婦女，勞動部另提供「職場支持輔導獎勵」，每月補助雇主5千元，最長12個月，並鼓勵企業提供彈性工時與支持措施，協助婦女穩定就業。