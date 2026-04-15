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Booking.com用戶個資外洩　業者證實：重設訂單PIN碼

▲▼2026年十大目的地。（圖／Booking.com 提供）

▲Booking.com近日傳出用戶資料外洩事件，業者說，網站已更新了預約的PIN碼。（圖／Booking.com提供）

記者彭懷玉／台北報導

知名訂房平台Booking.com近日傳出資料外洩事件，部分用戶陸續收到官方email通知，指出有「未經授權的第三方」可能存取與其訂房相關的資訊。對此，Booking.com證實，為確保用戶資訊安全，網站已更新了預約的PIN碼。

Booking.com聲明指出，近期注意到有可疑活動，涉及未經授權的第三方可能存取部分旅人的訂房資訊，在發現此情況後，已立即採取行動、更新訂單的PIN碼，並已通知相關消費者。

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初步調查顯示，可能外洩資料包含姓名、電子郵件、聯絡電話、訂單細節，以及用戶曾提供給住宿業者的相關資訊；但尚未公布受影響人數及事件原因。

日前就有用戶在Threads表示，有人「訂5間有2間受影響」，也有人收到釣魚郵件或假冒飯店的訊息，懷疑Booking的內建聊天功能可能遭濫用。該用戶提醒，駭客可能已取得訂單資訊，請不要點擊、不要理會，直接找飯店官網的「聯絡我們」管道，進去與飯店確認是否真有人員發送。也有其他受害網友反應「通知我的訂單號碼跟pin碼跟原來的官網都不一樣！」、「我也收到了，現在應該怎麼處理比較好，問了客服都沒有回應。」

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關鍵字：

資安疑慮Booking.com個資外洩

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