管不動兒子！陸男半夜3小時「報警47次」　警方傻眼：拘7天

▲男子遭拘留。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江寧波一名男子因兒子沉迷打遊戲拒絕吃飯，酒後情緒失控，竟在短短3小時內狂撥110報警電話47次，要求警方上門「管教」孩子，最終因擾亂警務秩序被依法行政拘留7天。

據《紅星新聞》報導，事發於14日凌晨1時33分，寧波110指揮中心接連接到同一名男子王某（化名）來電，整晚累計達47通。警方調查發現，王某當晚酒後與兒子發生爭執，因對方沉迷遊戲、不聽勸還出言頂撞，情緒失控之下竟試圖透過報警讓警察代為「教訓」兒子。

▲男子深夜報警47次。（圖／翻攝自微博）

首次接獲報案後，警方與街道工作人員迅速到場處理，耐心聽取王某訴求，並明確告知家庭教育問題不屬公安機關職責範圍，不得濫用公共警力資源。然而，王某不僅未停止，反而在警方勸導過程中，當場持續反覆撥打110，嚴重干擾接處警系統運作。

警方表示，王某在3小時內頻繁報警的行為，已構成惡意佔用警務資源、擾亂公安機關正常工作秩序。依據《治安管理處罰法》相關規定，依法對其處以行政拘留7日的處分。

警方強調，110為緊急求助專線，屬於重要公共資源，若遭惡意占用，恐延誤真正需要救援的警情，呼籲民眾切勿濫用報警電話。