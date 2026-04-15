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蔣萬安力挺桃園推動隨袋徵收　蘇俊賓：垃圾減量已見效果

▲桃園市副市長蘇俊賓今日上午出席「我的減碳存摺2.0記者會」時與北市市長蔣萬安同時受訪。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓今日上午出席「我的減碳存摺2.0記者會」時與北市市長蔣萬安同時受訪。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓今（15）日出席在臺北市府廣場舉辦的「我的減碳存摺2.0記者會」時表示，垃圾費徵收制度與城市廢棄物治理成效密切相關，桃園人口持續增加，如每人產生垃圾也持續增加，產生的廢棄物量將非常驚人，隨著人口成長，桃園必須建立源頭減量機制，參考雙北經驗評估隨袋徵收制度，將原先隨自來水費附徵垃圾處理費扣除，落實使用者付費原則，以確保城市治理韌性。

▲桃園市副市長蘇俊賓今日上午與基隆、台北與新北市長等出席「我的減碳存摺2.0記者會」。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓今日上午與基隆、台北與新北市長等出席「我的減碳存摺2.0記者會」。（圖／市府新聞處提供）

蘇俊賓指出，以北市為例，目前每人每日垃圾產生量約0.32公斤，為全國最低，在推動隨袋徵收制度前曾超過約0.6公斤。臺北市長蔣萬安現場肯定桃園推動隨袋徵收，並分享臺北市過去幾十年透過此制度，家戶垃圾減量達65%、回收率提升至66%，成果深受國際肯定，未來將透過基北北桃平台持續與各縣市交流分享。

蘇俊賓認為，桃園曾因處理量能限制，至2022年掩埋場裸露垃圾量高達31萬公噸，造成環境沉重壓力。市府近年透過生質能中心啟用及焚化廠整改，將年處理量能提升至54萬公噸，正逐步消化堆置量，但各縣市處理量能均有其上限。桃園雖透過區域互惠方案與外縣市合作，於三年內協助去化約6萬公噸垃圾，但僅能作為短期解壓，建立長期的源頭減量機制才是刻不容緩的根本之道。

▲桃園市副市長蘇俊賓今日上午出席「我的減碳存摺2.0記者會」上致詞。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓今日上午出席「我的減碳存摺2.0記者會」上致詞。（圖／市府新聞處提供）

蘇俊賓強調，垃圾隨袋徵收制度能落實公平性，讓民眾依實際產生量計費，不僅提升減量動機，更有助於減輕落實資源回收家庭的支出。針對此項兼顧環境永續與市民權益的政策工具，市府將參考雙北實務經驗進行審慎評估，桃園必須以前瞻思維建立完善的廢棄物管理制度，透過政策引導與市民共同參與，逐步降低人均垃圾產生量，才能確保桃園環境品質與城市治理韌性。

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