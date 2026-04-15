萬人洗腳謝親恩！雲林人之夜5/9登場　玖壹壹壓軸開唱

▲「雲林人之夜」記者會中，宣布活動內容豐富多元，邀請民眾共襄盛舉。（圖／記者游瓊華翻攝

記者游瓊華／雲林報導

「雲林人之夜」將於5月9日在雲林縣立田徑場重磅登場，活動結合農產市集、萬人孝親洗腳儀式及大型音樂晚會。縣府昨（14）日舉行宣傳記者會，縣長張麗善、議長黃凱邀請全國民眾及旅外鄉親返鄉同樂，感受雲林深厚的人情味與文化魅力。

記者會於縣府親民大廳舉行，縣長張麗善表示，5月是充滿感恩的季節，縣府於母親節前夕規劃「雲林人之夜」，活動自下午2點展開，設有雲林良品農產市集及百攤特色攤位，讓民眾一次體驗在地美食與文創魅力，進一步看見雲林農業與生活文化的多元價值。



她指出，今年活動最大亮點為「萬人孝親洗腳」儀式，延續雲林長年推動的品格教育。自2020年起推動禮義廉恥教育已邁入第6年，透過學生陪同父母或祖父母參與，以實際行動表達感恩，讓孝道與尊敬從小扎根，培養孩子心中有愛、有善、有責任感，今年將有很多國小五、六年級學生與家長參加，展現成果。



縣長張麗善強調，縣府透過長期推動品格教育，期盼孩子在面對未來社會各種挑戰時，能堅守正向價值，遠離暴力與毒品誘惑，成為具有良好人格基礎的國家棟樑，也讓社會更加溫暖祥和。

晚間7點登場的音樂晚會卡司堅強，由藝人黃鐙輝、邱怡澍擔任主持人，邀請人氣團體玖壹壹領銜演出，並集結許富凱、蔡義德、Who Cares胡凱兒、黃子軒與山平快等歌手及樂團接力演出，結合流行音樂與在地文化，呈現跨世代、多語言的舞台魅力。



晚會融入霹靂布袋戲、雲林愛樂室內合唱團及武術團隊等在地藝文能量，展現雲林豐富多元的文化底蘊。白天時段另安排「雲林100碗」特色店家進駐，提供代表性在地美食，並規劃百攤市集及親子布袋戲互動演出，打造全齡共享的活動空間。



議長黃凱表示，雲林雖為農業縣，但擁有濃厚人情味，八年來在縣長張麗善所率領的縣府團隊努力下，無論建設、文化或宗教活動皆持續發展，讓縣民能驕傲地說出「我是雲林人」。他也強調孝順是重要的品德基礎，期盼透過活動推廣，吸引更多民眾參與，感受雲林的進步與溫度。



玖壹壹成員健志表示，這次參與深具意義的活動感到相當感動，當晚將準備多元且特別的演出內容，炒熱現場氣氛，讓民眾在感動之餘也能盡情享受音樂盛宴，請大家千萬不要錯過。

民政處長蕭德恕表示，「雲林人之夜」不僅是一場晚會，更是一場從土地出發的文化行動。透過萬人彎身洗腳的感恩時刻，串聯人與人之間最真誠的情感，並結合市集、美食及親子互動演出，打造全齡共享的溫馨活動空間。

▲「雲林人之夜」記者會中，宣布活動內容豐富多元，邀請民眾共襄盛舉。（圖／記者游瓊華翻攝）