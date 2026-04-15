日媒揭情侶「倦怠期」真相：把平淡變真愛契機！3大NG行為別踩

▲許多情侶都曾面臨「倦怠期」，日本網站《Trill》文章指出，這其實是關係趨於穩定、建立深厚信任感的證明。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

「最近跟他在一塊，好像沒有以前那種心跳加速的感覺了……」、「難得約會，兩個人卻只會各滑各的手機。」你是否也正為了這些事煩惱？日本網站《Trill》文章中提到，許多情侶都曾面臨「倦怠期」，老實說，要完全找回剛交往時那種小鹿亂撞的熱度，現實上確實有些難度。不過，進入倦怠期並不代表這段關係即將畫下句點，反而是一個讓彼此關係升級的契機。

明明曾那麼深愛，為什麼會出現倦怠期？

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根據文章分享，在戀愛初期，因為想更了解對方、希望對方更喜歡自己，大腦會過度分泌化學物質。然而，如果身體長年處於極度緊張與心動的狀態，對身心其實是很大的負擔。因此，人類的大腦在半年到三年左右，會自然讓那種悸動感沉穩下來，轉化為「安心感」與「深層的依附感」。

也就是說，倦怠期其實是「兩人的關係趨於穩定、建立起深厚信任感」的證明。儘管如此，還是有很多人會感到不安，擔心「我是不是沒感覺了？」或「他是不是不再把我當成女人／男人看了？」。事實上，心動感淡化是自然的生理傾向，如何在這份平淡中，共同培養出「舒適的相處模式與新的關係性」，才是決定能否長久走下去的關鍵。

倦怠期千萬別做！這三種NG行為要小心

當感覺到兩人之間的氣氛變了，我們常會因為焦慮而想著「得趕快做點什麼才行！」。但有時候自以為是的努力，反而會拉開彼此的距離，務必要多加留意。

1、強求改變或驚喜

有些人覺得「要打破僵局就需要刺激！」，於是強行規劃遠行或把行程塞滿。但請先停下來想想，靠非日常活動營造出的熱度，回到日常後反而會產生更大的落差。這種勉強提振情緒的樣子，有時會讓對方覺得「最近跟你相處好累」，反而造成反效果。

2、把不安發洩在對方身上、不斷責備

「你最近是不是對我很冷淡？」、「對我沒興趣了就直說啊！」你是否曾因為傷心，就用這種責備的口氣說話？尤其是男性，對於原因不明的鬧脾氣，或看不見終點的情緒化質問，往往會感到壓力沉重。光是宣洩寂寞只會讓關係更僵，建議先深呼吸、冷靜下來後再好好溝通。

3、跟社群媒體上的「閃光情侶」比較

打開臉書或IG，總會看到很多情侶在慶祝紀念日的甜蜜模樣，難免會覺得羨慕而感到失落。但請記住，社群媒體呈現的通常只是別人「最光鮮亮麗的一瞬間」。拿別人的非日常跟自己的日常相比，只是徒增煩惱而已。

順利度過倦怠期的必備心態

那麼，現實生活中該如何跨越倦怠期，建立未來的關係呢？

把倦怠期當作關係的「版本更新」

首先要改變觀點。不再心動，是因為他已經從「刺激的非日常」變成了「生命中重要的日常」。不要為了「感情太穩定」而不安，試著接受現在的狀態，告訴自己：「因為有他在身邊，我才能這麼放鬆。」這種能展現真實自我的氛圍，是非常珍貴且得來不易的。

比起「期待對方」，更要「審視自己」

倦怠期常伴隨著「為什麼對方都不為我做點什麼」的抱怨。然而，若能將視角轉換為「我能為對方做什麼」，關係就會出現轉機。愛情不是單向的等待，而是透過付出產生的循環。從自己開始做出改變，往往就是驅動關係前進的契機。

不要把「在一起」視為理所當然

每天見面的人，很容易讓我們覺得「他在是正常的」。但沒有誰的陪伴是理所當然。試著養成有意識地表達「謝謝」的習慣，讓溫柔重新回到日常生活中。感謝是關係的潤滑劑，也是克服倦怠期的良藥。

倦怠期是加深羈絆的轉折點

倦怠期的確可能是情侶的十字路口，但選擇一起面對的兩個人，將迎來更深層、更豐富的關係。愛並不只有心動，接納對方的變化、不忘感恩並主動傳遞愛意，這才是讓愛成長為「真愛」的過程。熬過倦怠期的兩人，會建立起不易破碎的絆。迷惘時請不要焦急，試著靜下心來面對彼此，在那之後，一定會有更成熟、升級版的關係等著你們。