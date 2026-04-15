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饗麻饗辣南港店遭控「吃完上吐下瀉」　業者：若餐點有問題願負責

▲開箱饗麻饗辣南港店。（圖／記者黃士原攝）

▲饗麻饗辣南港店出現食安疑慮。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣近期食安問題頻傳，有民眾爆料家人昨天在饗麻饗辣南港店用完餐後，半夜出現上吐下瀉並送急診。對此，業者表示，除了主動與食材供應商確認，也同步檢視內部食材處理與出餐流程，後續若確定是餐點出問題，將依法負起相關責任，並妥善處理後續事宜。

有「麻辣鍋吃到飽南霸天」稱號的「饗麻饗辣」，去年6月進軍台北市開設南港店，除了美牛、台灣豬及各式海鮮無限供應，熟食餐檯上還有壽司、炸物等超過30道餐點都能吃到飽，是許多火鍋控的口袋名單。

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不過，有民眾在社群媒體貼文控訴，家人昨天去饗麻饗辣南港店用完餐後，半夜出現上吐下瀉並送急診，尋找有沒有其他人也出現同樣症狀。

對此，饗麻饗辣官方在該貼文底下留言，公司已審慎看待並進行內部查核，針對相關情況，於先前接獲顧客反映時，已在第一時間主動向食材供應廠商進行確認，並同步檢視內部食材處理與出餐流程，進行必要之檢討與調整。

同時，衛生機關今日早上已到場稽查，針對現場環境、食材保存及作業流程進行全面檢視，結果顯示均符合相關規範，未發現異常情形。

饗麻饗辣也表示，後續將持續配合相關單位釐清事實，並強化內部檢核機制，以確保顧客權益。若經後續查證確認是公司提供的餐點，造成消費者身體不適，將會負起相關責任，並妥善處理後續事宜。

對於用餐後出現不適的民眾，饗麻饗辣表示，可透過私訊提供用餐時間、同行人數及相關消費憑證（如收據），以利進一步釐清實際狀況並進行完整調查。

台北市衛生局表示，今日凌晨接獲醫療院所通報，2位民眾於昨日前往該餐廳用餐，用餐後陸續出現嘔吐、腹痛、腹瀉症狀，昨晚間陸續至醫院急診就醫，均已返家。

衛生局今日前往現場依食品良好衛生規範準則進行衛生稽查，結果符合規定，另抽驗環境檢體3件（海鮮夾子、海鮮盛盤、蛋糕盤子），檢驗結果約需2週出爐，後續依檢驗結果進行綜合判定。

民眾如有身體不適，建議儘速就醫，以免影響病情及延誤治療；如有消費爭議，可向各縣市消費者保護中心提起申訴。
 

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