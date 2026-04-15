埃及斑蚊雲林北港現蹤　46萬香燈腳湧入防疫恐拉警報

▲疾管署與地方衛生單位聯手進行防疫整備，因應進香人潮帶來的風險。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣北港地區近期再度發現登革熱主要病媒蚊「埃及斑蚊」蹤跡，且已突破北回歸線氣候限制，防疫警訊升溫。就在白沙屯媽祖進香即將迎來約46萬名香燈腳湧入前夕，中央與地方全面繃緊神經，疾病管制署與雲林縣衛生局今（15）日緊急前往北港巡檢環境，強化防疫整備，防堵疫情擴散風險。

雲林縣政府指出，國家衛生研究院早在2024年即於北港鎮發現埃及斑蚊活動跡象，上月底及本月8日更再度驗出蟲卵與幼蟲，顯示其族群已在當地建立生態。由於該蚊種傳播登革熱能力強，一旦疫情爆發，恐在短時間內迅速擴散，加上進香期間人潮密集、移動頻繁，防疫壓力倍增。

▲防疫人員於北港地區巡檢環境，清除積水容器防止病媒蚊孳生。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣府14日已召開跨局處防治整備會議，由副縣長陳璧君主持，邀集中央與地方單位共同研商對策，全面動員展開防疫行動。會中拍板加強環境整備、衛教宣導及醫療通報機制，並要求各鄉鎮市公所與衛生所鎖定高風險場域，落實「巡、倒、清、刷」四大原則，全面清除積水容器，從源頭阻斷病媒蚊孳生。

陳璧君表示，雲林曾於過去出現登革熱疫情，加上此次埃及斑蚊跨越氣候界線現蹤，更顯示防治工作刻不容緩。尤其適逢宗教盛事期間，大量人流將進入北港地區，縣府已責成各單位提前部署，務求將風險降至最低。

衛生局長曾春美指出，進香期間除持續加強環境查核與宣導，也已要求醫療院所提高警覺，落實TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚）問診制度，並針對疑似個案主動使用NS1快篩試劑，以利及早發現與即時介入，避免疫情擴大。

現場巡檢可見，相關單位針對市場周邊、廟宇環境及人潮聚集區域加強清消與積水清理，並透過廣播與宣導提醒民眾注意防蚊措施。衛生局也呼籲香客與居民，外出時應穿著淺色長袖衣褲、使用防蚊液，並避免於清晨與黃昏蚊蟲活躍時段逗留戶外。

縣府強調，登革熱防治需全民共同參與，目前已公告相關防疫措施，若查獲環境有病媒蚊孳生，將依規定開罰新台幣3,000元至1萬5,000元不等。面對氣候變遷與病媒蚊北移趨勢，唯有從日常生活落實環境管理，才能守住社區防線，避免疫情趁隙而入。

▲防疫人員於北港地區巡檢環境，清除積水容器防止病媒蚊孳生。（圖／記者游瓊華翻攝）