港澳辦主任：宏福苑大火後　有人「以災亂港」

▲港澳辦主任夏寶龍。（圖／翻攝中國網）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸港澳辦主任夏寶龍15日表示，大埔宏福苑的火災發生後，一些別有用心的人把災情政治化，妄圖「以災亂港」，要時刻提高警惕。

夏寶龍在香港「全民國家安全教育日」的開幕典禮上透過影片致詞，他提到，以高水平安全護航香港由治及興，需要清醒認識安全不是一勞永逸，對影響香港繁榮穩定的各種風險隱患時刻保持警惕，「安全是一個動態發展的過程，一時的安全不等於永遠的安全，現在的安全不等於今後的安全。」

夏寶龍指出，大埔火災發生後，一些別有用心的人把災情政治化，妄圖以災亂港，香港由治及興的道路上還會有各種風險挑戰，要強化底線思維，時刻提高警惕。

夏寶龍說，反中亂港份子還在處心積慮伺機反撲，絕不允許把已經恢復安寧的香港再搞亂，要警惕外部勢力插手干預的風險，「他們以港遏華圖謀不會改變，肆意抹黑香港，攻擊一國兩制，不斷唱衰香港，凡此種種都要堅決回擊。」

夏寶龍強調，要警惕地緣政治帶來的風險，當今世界地緣衝突頻發、突發，對香港可能造成一定的影響，要做好充足的應對準備，堅定維護香港和香港同胞的利益，「祖國永遠是香港的堅強後盾。」

夏寶龍還說，要警惕公共安全領域存在的風險，對自然災害、事故災難、網路攻擊、暴恐襲擊等各種風險加強防範，完善社會治理體系，織密織牢全方位、立體化的公共安全網，不斷增強香港廣大市民的獲得感、幸福感、安全感。