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手機鏡頭就能揪頸動脈狹窄！陽明交大醫學生AI黑科技奪全球第5強

▲▼ 。（圖／）

▲這場國際盛會背後，是陽明交大醫學院團隊的全力投入。左起：副系主任楊懷哲、工程醫學學科主任甘致群、系主任楊智傑、院長王署君(中)、副院長黃心苑（右三）、助教何育娟（右二）、助教王盟分（右一），賽事圓滿落幕。（圖／陽明交大醫學系提供）

生活中心／綜合報導

來自世界各地醫學與工程頂尖學生齊聚台灣，一場結合醫學、工程與人工智慧（AI）的國際競賽正式登場。由國立陽明交通大學與美國伊利諾大學香檳分校（University of Illinois Urbana-Champaign）共同發起的國際組織全球創新與工程醫學聯盟GCIEM，今年舉辦第二屆學生創新競賽，並首度移師台灣舉行。台灣派出13隊，陽明交大一口氣就佔了8隊，最終從全球45隊中脫穎而出拿下第五名，是台灣唯一打進前五的學校。

本屆GCIEM（Global Consortium of Innovation and Engineering in Medicine）競賽規模再創新高，共吸引來自美國、日本、韓國、義大利、新加坡、土耳其、巴基斯坦等多國學生參與，總計45支隊伍、154名學生同場競技，賽事總獎金15萬美元（約新台幣480萬元）。台灣共派出13隊，陽明交大醫學系獨佔8隊，美國則有22隊參賽。陽明交大今年參賽規模較去年大幅擴張，成為台灣隊伍的絕對主力。

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▲▼ 。（圖／）

▲陽明交大醫學系在GCIEM 2026國際賽45隊中奪下第五名，手捧1萬美元獎金支票。左二為醫學系主任楊智傑，左三、左四為得獎學生林鈺芬與盧燕梨，其中盧燕梨來自台灣邦交國史瓦帝尼，就讀醫學院國際衛生學程碩士班。（圖／陽明交大醫學系提供）

國立陽明交通大學作為本屆全球工程醫學高峰會主辦單位，醫學系系主任楊智傑指出，這項活動是全球首創的「醫學 × 工程 × AI」跨領域國際平台。在全球醫學教育正積極思考如何導入人工智慧的關鍵時刻，台灣能主辦第二屆，不僅是學術實力獲得國際肯定，也代表陽明交大在國際醫學教育領域逐漸建立話語權。

他進一步觀察，今年晉級決賽的作品整體成熟度明顯提升，「不只是在創意上有突破，更重要的是在臨床應用、科學嚴謹性，以及商業模式的完整性，都比去年更到位。」學生不再只是提出概念，而是能將構想轉化為實際可用的解決方案，顯示跨領域訓練已逐步開花結果。

本屆前五名，第一、二、四名由美國伊利諾大學系統旗下醫學院奪得，第三名由新加坡南洋理工大學摘下，第五名則由陽明交大醫學系團隊拿下，成為前五名中唯一來自台灣的隊伍，也是本屆台灣最佳成績。

奪得第五名的陽明交大醫學系團隊，提出的是「非接觸式頸動脈狹窄早期偵測系統」。這套系統不需要額外的醫療設備，僅透過一般相機拍攝影像，搭配訊號處理技術分析血流變化，就能判斷頸動脈狹窄程度，技術門檻低、操作便利。

團隊指出，目前許多患者往往等到血管狹窄程度已達七至八成、甚至出現明顯症狀後，才進醫院檢查，到那個階段往往已需手術等積極治療。「如果能在50%狹窄左右就提早辨識出來，就有機會透過藥物或其他方式及早介入，而不是等到惡化後才手術。」這套系統的目標，正是把醫療從「治療導向」推向「預防導向」。

受訪的陽明交大醫學系六年級學生林鈺芬表示，自己同時修習校內的醫師科學家學程，這次能站上國際舞台，十分感謝實驗室老師Rick Wang的指導，以及學校師長的鼓勵與支持。「這是一個真正的國際比賽，能代表陽明交大在這裡競爭並拿到名次，對我們來說意義很深。」

對於學生的表現，楊智傑主任表示，學生都非常努力、非常認真，能有機會站上國際舞台發光發熱，校方感到與有榮焉。他也特別提到，很開心這次獎項能留在陽明交大醫學系，「這對學生、對學校都是很大的肯定。我們也會持續推動學生以務實的態度參與這類國際競賽，讓更多學生在國際舞台上累積經驗、爭取佳績。」

這樣的成果，正是陽明交大醫學系近年推動教育改革的具體體現。校方強調，未來醫學教育不再只是培養會看診的醫師，而是要培養「能發現問題、善用科技、解決問題」的跨領域人才。目前課程已全面導入數位醫學相關訓練，包含AI應用、跨院合作研究，以及實際模擬真實醫療環境的訓練工具，讓學生從學習階段就具備實作能力。「我們希望學生不是只會念書，而是能知行合一，會思考、動手做，並應用於醫療實務。」

這樣的教育方向，也逐漸反映在招生表現上。楊智傑觀察，近年愈來愈多滿級分學生主動選擇陽明交大醫學系。「醫學不會再只是醫學，而是一定會和科技結合。」他說，當學生意識到這條路徑能同時兼顧臨床、研究與國際發展，自然更願意投入。

這場競賽已不只是名次競爭，更象徵台灣在醫學與科技融合領域，正逐步走向國際舞台的核心位置。而陽明交大醫學系的好成績，也為台灣在全球醫療AI創新版圖上，留下清晰的一筆。

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