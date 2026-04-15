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俄外長結束北京行程宣布：總統普丁上半年將訪華！

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）19日舉行年度年終記者會。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）確定今年上半年訪華。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫於4月14日至15日對中國進行正式訪問。中國國家主席習近平今（15）日上午在人民大會堂會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），並且特別指出，面對動盪的國際環境，中俄關係展現出的「穩定性與確定性」尤為寶貴。隨後，拉夫羅夫在訪華期間的記者會上宣布，「俄羅斯總統普丁將於今年上半年對中國進行訪問。」

陸媒引述綜合《俄新社》、《塔斯社》等媒體今天15日最新報導，拉夫羅夫在訪華期間舉行的記者會上正式宣布，「俄羅斯總統普丁將於今年上半年對中國進行訪問。」

報導指出，拉夫羅夫在會中特別提到，俄羅斯與中國正於2026－2027年舉辦「俄中教育年」。他在籌備普丁今年上半年訪華行程的框架下，已向中方提議在擬定元首會晤議程時，應特別關注教育領域的合作議題，透過人才與學術交流深化雙邊關係。

俄方對於普丁此次出訪極為重視。早在今年2月11日，拉夫羅夫在俄羅斯國家杜馬（議會下院）發表講話時就曾公開表示，俄外交部將積極為普丁今年訪華行程做萬全準備。隨著4月拉夫羅夫親自抵京，此項外交盛事的時程與重點細節正逐步明朗化。

對於當前的俄中關係，俄羅斯外交部發言人札哈羅娃在上個月12日的記者會上曾給予高度評價。她強調，俄中合作目前已達到「前所未有的高水平」，且始終保持積極的發展勢頭。札哈羅娃補充指出，俄中之間的合作模式極其獨特，已成為當今世界兩個大國之間展開「相互尊重對話」的典範。

在國際局勢變亂交織的當下，拉夫羅夫此次訪華不僅鞏固了雙邊的戰略協作，更為即將到來的中俄元首外交定下基調。外界高度關注，隨著普丁預計於上半年抵達北京，中俄雙方在教育、經貿及全球治理領域是否會有更多具體且深化的協議達成。

▼ 2026年4月15日上午，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂會見俄羅斯外長拉夫羅夫 。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

▲▼ 2026年4月15日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見俄羅斯外長拉夫羅夫。 。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

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