婚期談不攏！陸男怒「殺懷孕未婚妻全家」　用消毒水灌死岳父

▲田男用刀狂砍岳父。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

河北一名田姓男子因彩禮與婚期談判破裂，竟在24小時內連續殺害懷孕未婚妻及其父母3人，手段殘忍震驚社會，案件近日再度引發關注，最高人民法院已核准其死刑判決。

據《大河報》報導，2019年春，田某甲與馬某甲交往並訂婚，女方隨後懷孕，但雙方因彩禮金額與婚期安排產生分歧，協商未果。2020年2月，馬家提出解除婚約，馬某甲並入院準備流產，矛盾進一步升高。

同年2月23日深夜，田某甲前往女方家中理論，與馬某甲父親發生激烈爭執，隨後持刀將對方殺害，過程中不僅砍傷頭頸，還將84消毒液（84消毒液常用於醫院消毒以及家庭中消毒，不應該使用於衣物及入口食品，具有腐蝕性與漂白性，台灣稱作消毒水）灌入口中，並將對方頭部按入水桶致死。

隔日凌晨4時許，田某甲又以訊息誘騙馬某甲母親外出，將其砍傷後丟入水塘溺斃。清晨6時許，他再將懷孕的馬某甲帶至野外，將其掐死。整起犯案過程橫跨不到24小時，造成3人死亡，案發約10小時後，田某甲向警方投案。

法院審理認為，田某甲因婚戀糾紛連續殺害3人，屬故意剝奪他人生命，犯罪手段極其殘忍，情節特別惡劣，後果嚴重。雖具自首情節，但不足以從輕處罰。最終依法以故意殺人罪判處死刑，並剝奪政治權利終身，經最高人民法院核准執行。