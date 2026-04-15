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【廣編】宜得利家居首度舉辦「ASOBI」新商品展示會　回應現代居住新需求

宜得利家居首度舉辦「ASOBI」新商品展示會（圖／宜得利家居提供）

【廣編特輯】

圖、文／宜得利家居提供

日本連鎖居家品牌宜得利家居（NITORI）宣布，將於4月20日起在台北敦北店舉辦品牌在台灣的首次大型新商品展示會「ASOBI — 舒適 × 空間的生活解決提案」。本次展示會以「ASOBI」為主題概念，聚焦現代人在有限居住空間中追求舒適生活的需求，展出涵蓋涼感寢具、電動沙發、小宅收納、寵物家居等多元領域的明星商品與全新開發商品，讓台灣消費者第一時間體驗NITORI的最新生活提案。

「ASOBI」一詞在台灣的慣用語境中，意指那些尚未被使用、仍保有可能性的空間。宜得利家居從使用者日常中的不便與煩惱出發，將設計美感、實用機能與貼心體驗融為一體，透過本次展示會傳遞一個核心理念：生活可以被設計、煩惱可以被解決，而日常也能多一點從容與自由。

宜得利家居表示：「希望透過這次展示會，讓那些被忽略的空間的角落都能重新被看見。每一個角落都有被善用的可能，我們想做的，就是把這些留白轉化為更能展現自我的生活場域。」

本次展示會規劃七大主題展區，從涼感機能到情感陪伴，完整呈現宜得利家居對現代生活的深度觀察與解決方案：
N COOL 接觸涼感｜TOUCH THE COOL
以「設計溫度，一觸即涼的舒適革命」為概念，展出品牌引以為傲的N COOL涼感系列商品。從寢具到生活用品，透過獨家涼感技術，為即將來臨的夏季提供最直覺的清涼體驗。

電動沙發｜尋找角度，啟動自我
主張「每一個角度，都是為不同生活時刻而生」，從閱讀、追劇到小憩，皆可依據不同生活情境，電動沙發能一鍵調整至最舒適的姿態。讓沙發不只是家具，更成為貼近並回應你生活節奏的夥伴。

N-ZIO 收納床座｜床下空間・再定義
「死角再生、空間翻倍，不必斷捨離。」N-ZIO收納床座系列巧妙運用床下空間，為小坪數住宅提供聰明的收納解方，讓每一寸空間都物盡其用。

黑貓＆山雀系列｜遇見你的生活夥伴
宜得利家居的人氣吉祥物——黑貓與山雀，以溫暖可愛的姿態融入日常生活的各個角落，透過多元的吉祥物周邊商品，為居家注入一抹療癒與陪伴感。

寵物用品｜FAMILY, WITH PAWS
回應「人寵共居時代」的趨勢，宜得利家居推出專為毛小孩設計的家居用品系列，從寵物床墊、寵物友善實木家具、N-SHIEL系列—耐磨耐刮貓抓布沙發，為無條件愛你的家人打造更理想的生活空間，讓人與寵物都能在家中找到屬於自己的舒適角落。

超輕量食器／鍋具｜輕鬆上手，剛剛好的日常
以輕量化設計減輕使用負擔，即使力氣較小的使用者，也能輕鬆拿取與操作，讓每一次料理與用餐都更加自在從容。

生活提案 SHOW ROOM｜有限空間，無限可能
針對台灣常見的小宅格局，宜得利家居以實際空間示範「小宅空間效率最佳化」的解決方案，打造專屬於不同生活型態的理想藍圖，讓每位參觀者都能從中找到靈感。

宜得利家居．2026年新商品展示會資訊
• 展示會名稱：ASOBI — 舒適 × 空間的生活解決提案
• 一般民眾開放期間：2026年4月20日起至7月中旬
• 地點：宜得利家居 台北敦北店
• 展示內容：品牌故事、明星商品、新商品展示
更多活動資訊與新品消息，請關注宜得利家居官方網站與社群平台。

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