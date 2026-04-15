孝媳哭求白沙屯媽尋失蹤婆婆　警持續擴大搜尋...最後身影在這

▲白沙屯媽祖鑾轎急轉彎，媳婦哭求找失蹤婆婆 。（圖／白沙屯媽祖網路 電視台）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名77歲林姓婦人日前獨自離家後走失，其媳婦昨天（14日）趁白沙屯媽祖鑾轎隊伍行經大肚市場旁時，哭著向媽祖祈求，希望早日找到失蹤4天的婆婆。轄區警方表示，目前監視器僅能查得林婦最後出現在大肚區文昌二街（林婦住處附近），將持續擴大搜尋，全力幫助林姓婆婆返家。

台中市烏日警分局指出，11日接獲家屬報案，稱林姓婦人離家不知去向，立即派員調閱周邊監視器，最後發現林婦出現在文昌二街（11日當天），但目前尚未尋獲。

據查，由於當地公家監視器分布位置較分散，不易掌握林婦連續動態，警方正加派人力透過民間監視器加以協尋，並有民間搜救隊同時在林婦可能出現的地點搜尋，分局強調，將持續擴大調閱監視器，全力找尋林婦下落。

昨天白沙屯媽祖鑾轎隊伍行經大肚市場時突然急轉彎，朝著1名正在哭泣的女子衝去，並停在女子面前，女子就是林姓婦人的媳婦。

女子雙手合十向媽祖祈求保佑，白沙屯媽聆聽完女子願望，才後退離開。女子說，林姓婆婆11日凌晨5時20分走出家門，至今都沒有回到家，家屬已經報警、也將四處可以找的地方都已經找遍了，始終都找不到婆婆，實在不知道怎麼辦，而且婆婆身體不好，年屆77歲的老人家，不知道走到哪、沒有目標，希望求媽祖幫忙，找到婆婆平安無事回到家。

女子事後接受媒體訪問時說明，公公剛逝世，婆婆就這樣走出門失蹤，平常婆婆走出去會回家，現在卻找不到人，又沒得吃、喝，過了這麼多天，不知道婆婆狀況，希望請求協尋。林姓婆婆身高約155公分，走失時身穿米白色外套、黑鞋。