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守護淺山棲地！荒野保護協會調查近90處棲地　攜手7-11推全民行動

▲▼ 。（圖／）

▲荒野保護協會理事長李麒廷(右)攜手統一超商公共事務部部長李至和(左)，宣布荒野保護協會與7-ELEVEN啟動4月零錢捐合作，透過公私合力邀請全民參與，為台灣淺山生態注入全新動能。（圖／荒野保護協會提供）

生活中心／綜合報導

隨著城市發展，建設向淺山棲地擴張，道路開發與夜間照明等人為活動，正快速改變淺山棲地生態，衝擊原生物種的生存環境。荒野保護協會在本月8日舉辦「守護淺山棲地 讓萬物有回家的路」記者會，揭示本土淺山物種的生存危機，並公布橫跨全台近90處棲地調查成果，同時宣布攜手7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台推動零錢捐，邀請全民以日常行動支持環境教育講座及自然夜間觀察等多元活動，期望讓更多人看見淺山生態的重要性，讓淺山成為人與萬物都能安心生活的地方。

荒野保護協會理事長李騏廷表示，「相較於氣候變遷、海平面升高等全球議題，『淺山』是與人類最直接交會、衝突也最劇烈的生態現場。荒野保護協會自1995年成立以來，始終致力於環境教育與棲地守護。我們希望透過這場守護現況分享，能讓更多人看見這個被忽略的關鍵地帶，並邀請社會大眾一同付諸行動、共同為環境努力。」

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本土淺山物種面臨生存危機
從公民科學家到棲地守護 荒野串聯公私部門守護淺山生態防線

「淺山」指的是海拔800公尺以下、介於都市與高山之間的自然環境，是人類生活與自然生態最直接交會的地方；但淺山也是承載著台灣生物多樣性的命脈，觀察全台淺山棲地，較常見與珍稀的物種包括石虎、白鼻心、穿山甲、金線蛙、食蟹獴、藍腹鷴、大赤鼯鼠、台灣無尾葉鼻蝠、綠啄木、野菱等保育類動物或於被「台灣維管束植物紅皮書」評估為極度瀕危的珍稀植物，對於棲地的改變十分敏感，因都市擴張、夜間照明增加等人為因素產生棲地切割破碎、日夜間不斷的聲光干擾等問題，讓原本生活其中的生物，無論覓食、繁衍、棲地都受到影響，直接降低淺山的生物多樣性。

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▲荒野保護協會透過光害整治、移除外來種與棲地復育。（圖／荒野保護協會提供）

荒野保護協會以「全民參與」為核心，全台灣至今共有11個分會、2萬多名志工，透過棲地認養圈護、定點觀察、生態調查、棲地維護、河溪治理參與、與環境教育推廣…等多元形式守護淺山棲地。此外，荒野保護協會於2018年透過iNaturalist平台成立「荒野棲地大調查」專案，截至今年2月共有約1萬3千名公民科學家加入調查，於全台近90處棲地、累計觀察到近1萬3千個物種，累計高達55萬多筆的觀察紀錄，成果顯現出本土淺山「生物多樣性」的豐富程度及公民科學家的能量。

荒野保護協會以公園生態化、守護物種棲地、修補淺山破洞、減少人工物侵入自然等4大面向守護淺山棲地。在公園生態化的案例中，於2004年開始由荒野攜手緯創人文基金會與臺北市政府三方，共同合作認養的「富陽自然生態公園」最受關注，也是一般民眾最有感的淺山棲地。富陽公園是位於台北都會區內的淺山公園，早年因軍事管制區之故，避免了開發，同時孕育出許多生物，如珍稀的長吻白蠟蟬、大赤鼯鼠及保育類的臺北樹蛙、食蟹獴等。為了守護珍貴的淺山綠地，荒野自開園前便與臺北市政府公園路燈管理處認養該公園，共同維護園區內人類與自然環境的平衡，包括監測調查、外來種防治、減少照明等棲地改善工作與環境教育，盡力維護自然樣貌，目前更預計朝向申請保育共生地(OECMs)的目標前進。這些長期累積的數據，不僅讓淺山生態被看見，也成為推動棲地復育與政策倡議的重要依據。

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▲荒野保護協會超過2萬名志工以多元形式守護淺山棲地，與會的大志工與小志工手持淺山動物玩偶一同合影，象徵守護淺山生態的決心。（圖／荒野保護協會提供）

守護物種棲地案例則以宜蘭雙連埤及台東山里最為知名。有著「台灣水生植物天堂」美名的雙連埤，於1993年起經歷雙連埤保育事件後，讓這座原本生機盎然的天然湖泊失去往日風采、一度黯淡無光，所幸被縣府劃設為野生動物保護區後，荒野與相關單位攜手復育雙連埤湖域及進行水生植物保種工作；台東山里火車舊隧道自2013年起閒置，因幽靜的氛圍被視為台東「隱藏秘境」，山里隧道中濕度、溫度都較低，所以也是本土極為稀少的「蝙蝠棲地」，最為稀少的便是無尾葉鼻蝠，過去在隧道中僅現蹤約30多隻，現今已復育至破百隻，顯見守護物種棲地的重要性。

從生活場域出發　攜手7-ELEVEN擴大淺山守護影響力

4月起，荒野保護協會特別與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，意義不僅止於募款，更是一場帶動全民參與的環境行動。荒野保護協會理事長李騏廷指出：「環境保護不能只靠少數人，而是需要整個社會一同參與。透過7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台，讓民眾在日常消費中即可參與淺山棲地守護，將環境議題融入生活場景。」
今年荒野也預計將在全台舉辦上千場講座、夜觀及自然活動，讓全年齡層都能認識淺山生態與棲地復育，並鼓勵社會大眾透過定期定額捐款、加入志工或參加活動等不同形式的參與，共同守護環境，讓自然萬物都有回家的路。

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