日月潭旅遊變驚魂！北市男突發心肌梗塞　60分鐘搶命成功

▲醫療團隊啟動緊急心導管手術，在60分鐘內成功打通阻塞血管並置放支架搶命成功。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台北劉姓男子本月初安排全家出遊，從高鐵站下車後突然出現胸悶、冒冷汗症狀，抵達目的地後仍未緩解，家人連忙通報消防隊，隊員先透過執行12導程心電圖，並與線上指導醫師聯絡，研判是心肌梗塞急症，緊急送往醫院搶救，所幸到院後60分鐘就順利打通血管裝上支架。

「彷彿歷經一場人生電影！ 」患者表示，本身雖然沒有抽菸也沒有三高等慢性病，但多年前有家人曾因心血管疾病過世，因此他前年某日出門時出現莫名胸悶、胸痛及呼吸喘促症狀後，決定前往當地醫院檢查，果然證實「心臟三條大血管全部都阻塞」，於是決定先從阻塞最嚴重的左前降枝冠狀動脈裝上支架，去年又在左迴旋支冠狀動脈裝上第二根支架，之後都沒有任何異狀。

直到本月初連假期間，他與家人約好要到日月潭出遊，沒想到才剛離開高鐵台中站搭上客運就出現熟悉的症狀，甚至手腳開始發冷，他形容「那種恐怖的感覺又回來了」，於是趕緊服用舌下錠，只是症狀依舊沒有改善，等到抵達目的地，妻子決定「命最重要」，於是尋求當地消防隊協助，並立即坐上救護車。

日月潭消防分隊高級救護技術員許嘉育先執行到院前12導程心電圖檢查，果然發現「ST段上升」，代表是大範圍心肌嚴重缺氧的「急性ST上升型心肌梗塞」（STEMI），隊員劉家瑋與梁雅歌則線上聯繫「台灣緊急救護醫療指導醫師學會」求援，當時值班的亞洲大學附屬醫院急診室主任鍾侑庭評估後，除告知先給予患者生理食鹽水避免休克外，也建議盡快轉送到醫院執行心導管手術。

經溝通，患者同意送往亞大醫院治療，院方獲報後也立即啟動假日應變措施，全員立刻集合待命，並於患者到院後60分鐘，就快速打通血管裝上支架，大幅減輕患者不適症狀，成功救回一命。

執行手術的心臟內科主治醫師施榮彰指出，一開始透過超音波檢查時，就發現患者的心臟整體收縮力明顯較差，結合到院前心電圖呈現ST段顯著抬升跡象，顯示血管完全堵塞，導致心臟肌肉因缺血產生損傷電流，必須立即執行導管手術。

檢查過程中確認患者「左前降支冠狀動脈（LAD）」已呈現完全阻塞狀態，該處又是患者兩年前曾施作支架手術的位置，考量血栓性質強硬，醫療團隊以微導管輔助通過病灶，並合併強效抗血小板藥物治療，總算打通血管並重新安裝新支架，確保血流恢復通暢。

施榮彰提醒，許多患者誤以為裝支架血管就不會再堵住，其實曾有過病史的患者，再發風險顯著高於常人，尤其是糖尿病患者、家族性高血脂、本身有高複雜性病灶例如血管長度較長、轉彎處多或鈣化嚴重者的患者，復發機率相對提高，呼籲民眾務必遵照醫囑服藥，不可擅自停藥，同時要定期回診，才能防患未然。

▲醫療團隊啟動緊急心導管手術，在60分鐘內成功打通阻塞血管並置放支架搶命成功。（圖／記者游瓊華翻攝）