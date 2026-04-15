基隆看守所推「戒菸就贏」　邀李㼈、唐玲、陳淑麗分享經驗

▲基隆看守所推「戒菸就贏」，名人分享助攻打造無菸環境。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

為響應健康促進政策並推動無菸環境，基隆看守所今（15日）攜手董氏基金會舉辦「2026戒菸就贏」活動，透過生命故事分享與經驗交流，提升收容人及同仁對戒菸的認知與決心，營造正向健康的生活氛圍。

本次活動邀請藝人李㼈、抗癌鬥士唐玲及終生義工陳淑麗到場分享，三人以自身經歷出發，談及吸菸對健康的影響，以及如何憑藉意志力與外界支持成功戒菸、翻轉人生。真摯故事引發現場共鳴，氣氛溫馨感人，也激勵不少參與者重新思考自身生活習慣。

除了專題分享，基隆看守所也鼓勵實際行動，本次共有8組職員及11名收容人參與戒菸比賽，並安排4位同仁上台分享戒菸歷程，從工作壓力、生活習慣談起，剖析戒菸過程中的困難與突破，讓在場人員更具代入感，進一步強化戒菸信心。

基隆看守所所長溫瑞祥表示，吸菸不僅危害個人健康，也影響生活品質與公共環境，希望透過多元宣導與互動，引導收容人與同仁正視菸害問題，建立正確健康觀念，逐步邁向無菸人生。

董氏基金會指出，「戒菸就贏」活動長年致力於協助民眾戒除菸癮，透過整合社會資源與支持系統，有效提升戒菸成功率。此次深入看守所推廣，期望將健康理念帶入更多場域，讓更多人受益。

基隆看守所表示，未來將持續推動各項健康促進措施，打造支持性環境，協助收容人培養良好生活習慣，為日後復歸社會奠定穩固基礎。