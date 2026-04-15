快訊／閃兵第4波起訴名單！唐禹哲、廖人帥自首　14人檢建請緩刑

▲唐禹哲（左）、廖人帥（右）自首閃兵被起訴。（圖／翻攝自IG）



記者陸運陞、黃資真／新北報導

新北地檢署偵辦藝人閃兵案，今(15日)第四波偵結起訴閃兵集團首腦陳志明與9名藝人、5名素人，除了陳志明外，此波14人名單皆為主動自首，且積極配合偵查，因此檢方起訴建請法院宣告緩刑。

藝人名單中除了先前曾報導過的阿達、Energy成員唐振剛外，揭露了前Circus成員廖人帥、唐禹哲（本名阮霆鈞）、李唯楓、邱昊奇（本名邱孝尊）、鄒翰昇（本名鄒宗翰）、楊子鋒（本名楊景涵）、中華民國霹靂舞委員會主委李奕釜等，都涉及花費10萬至30萬不等閃兵。

據悉，廖人帥、阿達、李唯楓、邱昱奇4人是在先前被抓到閃兵的「前輩」陳大天、坤達勸說下，前往自首。

▲▼唐振剛（上圖）、阿達（下圖）為首位與第2位自首閃兵的藝人。（圖／攝影中心攝）



至於上一波起訴名單中的金鐘視帝薛仕凌，原本也在這波建請緩刑名單中，但檢方發現薛為了脫罪，聽聞檢警大規模查緝風聲，畏懼被搜索拘提才先行「投案」，甚至私下聯繫所屬劇組的顧問醫師出庭，卻刻意隱瞞花錢買通陳志明的關鍵事實，企圖利用不知情的醫師專業為他體位背書，檢方認其犯後態度明顯惡劣，向法院建請從重量處2年6個月以上徒刑。

▲演員邱昊奇自首閃兵。（圖／翻攝自Instagram／haochichiu）



本次起訴書中，新北檢揭露9名藝人與5名素人都找了閃兵集團主嫌陳志明幫忙，因陳志明本身有高血壓，自身亦因重度高血壓而免役，故對役男體檢、複檢等程序知悉，讓役男們至指定醫院門診，告知就診程序、教導憋氣之呼吸方式提升血壓機量測數值，或直接由陳代替役男量測血壓，累積看診病歷後，即向醫院申請自費附掛24小時血壓機，取得機器後，由陳擔任槍手，代替役男量測血壓，於24小時屆至後，再將24小時血壓機交予役男申請中度或重度高血壓診斷證明。

新北檢認為陳志明行徑已嚴重破壞我國兵役徵集制度之公平性，危害社會安定與國防安全，又是直接與役男聯絡收款之人，建請法院執行5年以上之刑。

針對14名役男部分，檢方考量皆是未經查獲即主動自首，詳實供述犯行，並積極配合偵查，還有一名邱姓素人自首後重新入伍，顯見渠等悔悟之意即甚深，建請法院給予緩刑宣告。