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高市早苗拋「100億美元大禮包」！推動AZEC升級強化亞洲供應鏈

▲▼日本首相高市早苗主持AZEC線上首腦峰會，宣布援助100億美元。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗主持AZEC線上首腦峰會，宣布援助100億美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗今（15）日主持AZEC線上首腦峰會，宣布推動強化亞洲供應鏈的「Power Asia」計畫，將透過援助約100億美元（約新台幣3200億元），協助亞太各國穩定能源與醫療相關物資供應，同時推動AZEC升級為「AZEC2.0」，強化區域能源安全與經濟韌性，以因應中東局勢帶來的供應鏈風險。

根據《日本放送協會》、《富士新聞網》，此次由日本擔任主席國的「亞洲零排放共同體（AZEC）」線上首腦會議，15日邀集多國領袖參與，包括菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、東帝汶、孟加拉與南韓等國，共同討論能源安全、脫碳與供應鏈穩定等議題。

此次會議背景為中東緊張情勢升溫、原油價格波動上升，對亞洲能源進口與經濟運作造成壓力。

高市早苗在會議指出，「亞洲各國在能源與供應鏈上高度相互依存「燃料供應不足與供應鏈停滯，將直接影響醫療物資取得與各國經濟穩定」。她正式提出名為「Power Asia」的供應鏈強化構想，作為提升區域能源與資源供應能力的政策工具。

該計畫內容涵蓋多層面支援機制，包括透過金融工具協助各國進行原油與石油製品採購，並強化結構性供應能力，例如擴大原油儲備、建設與運用儲油設施，以及建立儲備釋放制度。同時也納入重要礦物確保、能源來源多元化（如生質燃料）及節能技術推動，以提升整體供應鏈韌性。

高市說明，約100億美元的資金將用於支援面臨資金與信用壓力的國家，確保能源進口不受衝擊，並被形容最高可相當於東協（ASEAN）一年原油進口量規模。她同時強調，強化亞洲供應鏈不僅是國際援助，也直接關係到日本國內醫療物資，例如人工透析用塑膠耗材與醫療手套等的穩定取得。

此外，各國在會中一致同意將AZEC升級為「AZEC2.0」，在原有減碳合作基礎上，納入經濟與供應鏈安全面向，並於議長聲明中確認將強化區域合作，同時重申維護霍爾木茲海峽航行安全的重要性。

高市早苗最後表示，「Power Asia」是日本自由開放印太戰略（FOIP）的具體實踐，未來將與亞洲各國共同打造更具韌性的能源與供應鏈體系，強化整體區域經濟安全。

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