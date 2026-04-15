黃捷參選黨部主委遭藍白夾擊　前同志酸爆：一路順遂能懂庶民嗎

▲林于凱跟黃捷都曾經以「時代力量」身份選上高雄市議員 。（圖／資料照）

記者吳奕靖／高雄報導

民進黨高雄市黨部5月底將進行地方黨職改選，外傳高雄市長陳其邁屬意由立委黃捷接棒主委一職，黃捷今（15）日受訪時也坦言，「確實有這樣的考慮」。對此，曾與黃捷同樣出身時代力量的林于凱表示，黃捷雖具跨派系色彩，但他也質疑，一路順遂的民代，真的理解一般人的生活嗎？

黃捷今受訪表示，對於參選高雄市黨部主委，「確實有這樣的考慮」，目前正持續向各方傾聽、徵詢黨內前輩意見，若正式確定參選，下週登記時就會出現在黨部門口。她也強調，若真的投入參選，目標就是希望協助年底大選順利，包括賴瑞隆的市長選戰以及民進黨高雄市議員席次，希望達成「市長、議員全壘打」。

不過，外界也解讀黃捷是陳其邁屬意的人選。對此，曾與黃捷同屬時代力量、如今將代表民眾黨再次角逐高雄市議員的林于凱表示，從政治操作角度來看，黃捷的確是跨派系的人選，對黨內整合或許有優勢。但他質疑，讓一位「從沒畢業的研究生」，一路搖身一變成為相當順遂的民代，這樣的政治歷程，真的理解一般人的真實生活嗎？

▲高雄市議員白喬茵。（圖／記者賴文萱翻攝）

林于凱也提醒民進黨，高雄人過去願意給民進黨機會，是期待這個政黨能讓城市變得更好，不是要看見派系凌駕政黨，甚至凌駕公共利益。

他認為，若黃捷只是繼續走過去那套路線，沒有讓高雄人的生活明顯變好，只能靠小確幸式政策討好選民，年輕人現在或許還會買單，但時間一久，大家還是會回到現實面，重新檢驗政治人物到底做了什麼。

至於過去是挺韓大將面對罷韓的白眼女神，現任國民黨高雄市議員白喬茵則表示，民進黨要推誰當高雄市黨部主委，本來就是他們的家務事，但若民進黨衡量的不是地方組織統籌能力與政治專業深度，而是更看重仇恨動員與博版面能力，那麼黃捷確實是不二人選。