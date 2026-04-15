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華郵：美軍將向中東「增兵數千人」　加大施壓伊朗

▲▼ 川普5月出訪中東，在卡達烏代德空軍基地發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲去年5月川普出訪中東，在卡達的烏代德空軍基地發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《華盛頓郵報》報導指出，隨著川普政府試圖施壓伊朗達成協議，以結束這場為期數周的衝突，五角大廈未來幾天將向中東地區增派數千名美軍士兵。但若脆弱的停火局面無法維持，也考慮採取進一步空襲或地面行動的可能性。此前，川普才剛鬆口表示，這場戰爭接近結束。

增派破萬兵力　時間恰逢停火截止

報導引述多名前任與現任官員說法指出，派駐中東部隊包括美國海軍「布希號」航空母艦（USS George H.W. Bush）上大約6000名士兵及數艘護航軍艦。

另外大約4200人則跟隨「拳師號」兩棲攻擊艦戒備群（Boxer Amphibious Ready Group）與第11海軍陸戰隊遠征部隊同行，預計本月底抵達。

這批增援部隊計畫與已部署中東的軍艦會合，加入目前參與對抗伊朗行動的5萬兵力，時間恰逢為期2周的停火截止日4月22日。

不過，五角大廈與美軍中央司令部都拒絕回應置評要求。

▼美國海軍兩棲攻擊艦「拳師號」（USS Boxer）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼2019年，美國海軍兩棲攻擊艦「拳師號」（USS Boxer）航經加州聖地牙哥的聖地牙哥灣（San Diego Bay）。（圖／達志影像／美聯社）

嚴防談判破局　川普保留所有選項

退役海軍上將、海事戰略研究中心（Center for Maritime Strategy）院長佛戈（James Foggo）指出，更多美軍軍艦抵達，將對伊朗帶來更大壓力，也為美軍高層領袖提供更多應對選項，以防談判破局，「你的工具箱裡擁有越多工具，能夠運用的選項就越多樣化」。他形容，此波增援是「萬一情勢惡化時的儲備力量」。

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）對此強調，川普「明智地保留所有選項」，以防伊朗拒絕放棄核武野心，並且無法達成美方可接受的協議。她表示，總統川普、副總統范斯與美國談判代表已經「明確劃出美國紅線」，並預言隨著美軍封鎖生效，伊朗「對於協議的渴望只會與日俱增」。

《福斯新聞》：川普鬆口「對伊朗戰爭結束了」

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