台電攜手企業拚節能　中部120大戶齊聚交流省電術

▲台電台中區處舉辦大用戶座談會，吸引近120位產業代表參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

配合節能減碳政策與企業永續轉型趨勢，台電台中區處今（15）日舉辦大用戶座談會，現場集結百貨商場、交通運輸、傳產及科技業等近120位用電大戶代表與會，在春日午後的會議場域中，業者與電力專業人員面對面交流，從設備維護到用電優化，勾勒出一幅企業攜手節能的實踐圖像。

台電指出，隨著能源成本與碳排壓力雙重上升，用電管理已從成本控管轉為企業競爭力的一環。台中區處長許墩貴表示，去年已針對18家企業提供免費節能診斷服務，透過實地量測與專業分析，協助業者調整製程或汰換高耗能設備，預估可節省逾219萬度用電，相當於近600戶家庭一整年的用電量，並減少約1,041公噸碳排放，成效顯著。

會中除分享節電案例，也深入說明用電設備維護與電力系統運作機制。針對假日人潮集中的公共場域，台電特別提醒設備保養與緊急復電流程的重要性；對於69kV以上特高壓用戶，則進一步解析電網運轉邏輯，協助企業強化風險管理能力。在交流過程中，技術人員以實例說明如何透過調整用電時段、分散尖峰負載，不僅降低電費，也能減輕電網壓力。

現場也設置「桌邊服務」諮詢區，台電專業團隊依據不同產業特性，提供客製化用電建議，從夜尖峰移轉到需量反應機制，協助企業將節電成果轉化為實質回饋。業者普遍關注如何在不影響營運的前提下達成節能目標，雙方互動熱絡，展現產官合作推動能源轉型的動能。

台電表示，未來將持續深化節能輔導與ESCO服務推廣，並強化電網韌性，確保供電穩定。在極端氣候與突發停電風險下，搶修團隊將全天候待命，守護民生與產業運作。台電也呼籲企業與民眾善用24小時服務專線「1911」或各服務據點，掌握節電資源與技術支援，共同朝2050淨零排放目標邁進。

▲座談會聚焦節能減碳與電網韌性，協助企業提升用電效率、降低營運成本。（圖／記者游瓊華翻攝）