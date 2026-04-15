向白沙屯媽祖「徵男友」如願了！正妹背10公斤神像　揪男友還願

▲小歆順利找到另一半。（圖／網友@_xin.323授權）



記者施怡妏／綜合報導

白沙屯拱天宮媽祖展開為期8天7夜的徒步進香活動，吸引數萬名「香燈腳」熱情跟隨，一名女信眾分享，去年曾向媽祖「徵男友」，沒想到真的順利如願，今年帶著男友一起還願。她透露，自己還背著母娘與三媽一同上路，第一次扛著神轎走，原本想一路走到彰化，卻在途中因肩膀撐不住，只能請求支援。

向白沙屯媽祖求姻緣成真



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女信眾「小歆」在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文，去年曾向媽祖求男友，沒想到真的如願，因此今年特地帶著男友一起參與進香行程還願。她也透露，這趟不只和男友同行，還帶著母娘與三媽一起出發，「本來是只有背三媽跟我的還願看板而已，但母娘臨時也想去，也只能背兩尊了。」

小歆坦言，第一次扛著神轎走，是一大挑戰，一開始體力還撐得住，但隨著路程拉長，疲憊感與疼痛感越來越明顯，畢竟一路背著10公斤以上的神尊前進，對體力與肩膀都是不小負擔。儘管如此，她仍咬牙堅持，途中還遇到去年認識的香燈腳，讓她直呼「真的是媽祖有緣讓我們再相遇」。

▲去年向媽祖徵男友。（圖／網友@_xin.323授權）



背逾10公斤一路走



小歆表示，幾乎是靠著意志力苦撐，過程中也一直在心裡和媽祖說，會努力走到彰化，盡可能完成這趟還願之路。只是身體狀況仍有極限，走到沙鹿時，肩膀實在撐不下去，只能開口請求支援，也因為沒能一路扛到底，讓她心裡一直感到很自責，「明明還差幾公里就可以到達目的地，但實在扛不上了。」

這次扛神轎初體驗，讓小歆得知自己平常運動量不足，之後得再加強體能，這兩天沿途遇到不少民眾替她加油打氣，「過大甲橋上面被三媽給予力量，突然小跑步起來，我男友直接在後面傻眼，也跟著我跑了起來，也許三媽是怕我們大中午的走在橋上會熱暈，才跑起來趕快到陰涼處避暑。」

小歆表示，這趟旅程中兩尊神明一定玩得很開心，而神明開心，自己也很開心，現在已經開始期待明年的白沙屯之旅。

．本文經「網友 小歆 @_xin.323」授權轉載。

