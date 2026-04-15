蘇林當選主席首訪中國　習近平：密切高層交往 鞏固政治互信

▲中共中央總書記、國家主席習近平今15日上午於北京人民大會堂，同來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談。（圖／翻攝 新華社）



記者任以芳／綜合報導

中共中央總書記、國家主席習近平今（15）日上午於北京人民大會堂，同來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談。習近平強調，雙方要充分發揮黨際渠道的特殊作用，密切高層交往，鞏固政治互信。捍衛社會主義制度和共產黨執政地位是中越兩黨最大的共同戰略利益，雙方應高品質推進中越命運共同體建設，並共同宣佈啟動2026－2027年「中越旅遊合作年」。

習近平再次祝賀蘇林當選越南國家主席。習近平指出，蘇林當選後第一時間到訪中國，體現了對中越關係的高度重視。中方始終將越南作為周邊外交優先方向，願同越方繼續按照「六個更」總體目標，高品質推進全面戰略合作，加快構建更高水平具有戰略意義的中越命運共同體。

習近平強調，雙方要充分發揮黨際渠道的特殊作用，密切高層交往，鞏固政治互信。要用好高層會晤、理論研討、幹部培訓、對口交流、地方合作等機制，執行好新一輪中國共產黨與越南共產黨合作計劃，深入開展治黨治國理論和經驗交流互鑒。要把維護政治安全擺在首位，用好外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制，持續加強對兩國青年一代的理想信念教育。

▲習近平同越共總書記蘇林舉行會談，高品質推進全面戰略合作，加快構建更高水平具有戰略意義的中越命運共同體。 （圖／翻攝 新華社）

雙方要同心協力，攜手同行現代化道路。要加快發展戰略對接，優先推進基礎設施互聯互通。要加強人工智能、半導體、物聯網等新興領域合作。中方歡迎更多越南優質產品進入中國市場。雙方要繼續加強旅遊、文化、媒體、教育、衛生、體育等友好交流合作，促進兩國人民相知相親。「我願同你一道宣佈啓動2026－2027年中越旅遊合作年」。

針對國際情勢，習近平強調雙方要共同反對單邊主義、保護主義，維護全球自由貿易體制和產業鏈供應鏈穩定暢通。中方願同東盟加強協調，推動構建更緊密的中國－東盟命運共同體。

蘇林表示，這是他當選國家主席後首次出訪，也正值習近平總書記、國家主席去年對越進行歷史性訪問一週年，以及曾說「鄰里越走越親」。越方感謝中國共產黨、政府和人民對越共十四大提供的重要政治支持，願始終同中方賡續傳統友誼，推動兩國全面戰略合作夥伴關係和具有戰略意義的命運共同體不斷發展。

蘇林指出，當前越中關係保持積極發展勢頭，戰略溝通密切，國防安全領域從對話進入到務實合作階段，經貿投資和基礎設施合作深入開展，民間交流十分頻繁，多邊溝通更加密切。越方珍視習近平總書記同志對越中關係寄予的特殊感情和一貫支持，將堅定把發展同中國關係作為越南的客觀需要、戰略選擇和頭等優先，繼續支持一個中國政策，願同中方加強戰略溝通和高水平戰略協作，提升經貿、投資、鐵路等基礎設施和旅遊合作水平，加強教育、培訓、科技、人文和地方合作，更好管理陸地邊界和維護海上和平。

會談後，雙方共同見證簽署關於黨際、公安、司法、經濟、產供鏈合作、海關合作、科技、民生、人力資源開發、媒體和地方等領域多項雙邊合作文件。

▲ 習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂東門外廣場為蘇林和夫人吳芳璃舉行歡迎儀式。（圖／翻攝 新華社）

會談前，習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂東門外廣場為蘇林和夫人吳芳璃舉行歡迎儀式，天安門廣場鳴放禮炮21響。會談結束後，習近平夫婦在金色大廳為蘇林夫婦舉行歡迎宴會。蔡奇、王毅、尹力、王小洪等參加有關活動。

「習蘇會」具有極高的戰略含義。蘇林在2026年1月連任越共總書記、4月再次當選國家主席後迅速訪華，穩定中越關係意圖明顯。當前全球地緣政治因美伊戰事急劇動盪，荷莫茲海峽封鎖導致能源與供應鏈危機，中越作為「社會主義鄰邦」，在此時強調政治安全與供需鏈合作，展現穩定區域局勢的共識。

▼ 習近平會見蘇林前舉行歡迎儀式。（圖／翻攝 新華社）