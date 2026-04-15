竹圍福海宮輔信王公誕辰慶典4/21登場　飛輦轎、神轎過火祈福

▲桃園市竹圍福海宮輔信王公誕辰4/21至4/25日舉辦祭祀主神－輔信王公誕辰祈福活動。（圖／福海宮提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區竹圍福海宮每年農曆三月初八舉辦祭祀主神－輔信王公誕辰祈福活動，福海宮主委陳日淡表示，今年4月21日至25日系列慶典活動，其中最受矚目的「飛輦轎、過金火」定於4月24日在蘆竹海湖福安府臨時壇舉辦，邀請各方信眾、輔信王公契子女蒞臨參拜。

▲桃園市竹圍福海宮主委陳日淡表示，輔信王公誕辰自4/21至4/25日登場。（圖／福海宮提供）

福海宮指出，輔信王公是福建祖廟唯一來台本尊，今年適值來台176週年，早期竹圍福海宮坐鎮於機場與沿海地區，當地居民、漁民、物流業及航空業者都有向輔信王公祈願賜福風俗，將竹圍福海宮奉為信仰中心。近年配合國家重大建設桃園航空城，竹圍福海宮新廟地亦規劃於桃園航空城區域內，鄰近安置住宅與桃園機場，輔信王公福佑居民與航程順遂生生不息，讓信眾尊稱輔信王公為「航空守護神」，護佑飛航平安順利，庇佑海上漁舟滿載，眷佑陸地鄰里安寧。

▲桃園市竹圍福海宮於農曆三月初八（國曆4月24日）舉行傳承逾百年民俗儀式「飛輦轎」傳統技藝。（圖／福海宮提供）

福海宮主委陳日淡表示，為弘揚王公慈悲護佑、庇佑眾生之精神，福海宮自4月21日至25日舉辦輔信王公聖誕祈福活動，這也是桃園航空城最具代表性的宗教慶典，其中農曆三月初八（國曆4月24日）活動當日舉行傳承逾百年民俗儀式「飛輦轎、過金火」，這項傳統技藝已被桃園市政府列為「無形文化資產」。

「飛輦轎」前，先由信徒扶轎恭請王公祖出巡賜福，由四位壯丁肩扛神轎，輦轎隨勢而轉，凡塵的重力被神靈磁場影響，神轎彷彿在半空中飛舞，體現王公祖神威顯赫、驅邪納福；而「過金火」則為重要的祈安科儀，在廟旁廣場鋪設滾燙金紙火堆，各路神轎在指揮下赤腳快速踏過，神轎穿越熊熊火堆，淨化穢氣、消災解厄，也為參與信眾祈求平安順遂、闔家安康。

▲桃園市竹圍福海宮於農曆三月初八（國曆4月24日）舉行傳承逾百年民俗儀式「過金火」傳統技藝。（圖／福海宮提供）

此外，為推動廟務發展與信仰文化傳承，正積極籌建新廟工程，期望打造更完善參拜空間，延續輔信王公庇佑地方信仰力量。凡添油香或捐獻興建新廟滿新台幣3000元，即可獲得三擇一的精美好禮，包括馬年專屬結緣品：質感典藏，護佑平安；招財聚寶盆，開運納財，好運連連；金幣保溫杯，實用美觀，福氣帶著走。數量有限，與信眾結緣共沐神恩。



竹圍福海宮管委會邀請全國信眾於農曆三月初八（國曆4月24日）蒞臨竹圍福海宮為輔信王公祝壽，活動當天廟方準備多樣美味點心供民眾免費享用，一同參與這場力與美的百年宗教文化饗宴，祈求輔信王公保佑平安、萬事大吉。