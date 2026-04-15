池上遺失背包順利尋回　警民合作展現地方人情味

▲池上警協助尋回遺失背包。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局池上聯合所14日傍晚受理一起遺失物案件，一名位於池上火車站前的餐飲業者將顧客遺留的背包送至派出所，經警方與店家合作聯繫，當日晚間即順利協助失主領回財物。

關山分局表示，該名店家於顧客離開後，發現座位上遺留一只灰色後背包，擔心內有重要物品，隨即主動送交池上聯合所請求協助。值班警員王莉婷受理後，依程序登記並與報案人共同清點物品，發現背包內有現金及多項隨身用品與證件，初步判斷可據以確認失主身分。

警方指出，在進一步查詢資料過程中，店家認出證件上的姓名與照片，確認為店內熟客，隨即嘗試透過電話聯繫對方，並留言告知遺失情形，請其儘速前往派出所領回。警方亦同步完成建檔並妥善保管遺失物品，以確保財物安全。

當日深夜，失主下班後趕赴池上聯合所，經警方核對身分無誤後，順利領回背包及相關財物。失主表示，當時因匆忙離開未察覺物品遺失，所幸在店家與警方協助下得以迅速尋回，對於相關人員的熱心協助表達感謝。

關山分局呼籲，民眾外出應妥善保管隨身物品，避免因疏忽造成財物損失；如拾獲他人遺失物，應儘速送交鄰近派出所處理，共同維護社會良善風氣。警方表示，此案在警民合作下順利完成，不僅保障民眾財產安全，也展現地方互助精神。