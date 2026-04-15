台灣出生NASA太空人林琪兒回來了！　從太空拍攝台灣美照就是他

▲美國在台協會（AIT）15日表示，美國太空總署（NASA）太空人林琪兒醫師，將參與美國國務院教育文化事務局的公民講者計畫，於4月21日至25日訪問台灣。（圖／美國在台協會提供）



記者陶本和／台北報導

美國在台協會（AIT）15日表示，美國太空總署（NASA）太空人林琪兒醫師，將參與美國國務院教育文化事務局的公民講者計畫，於4月21日至25日訪問台灣，透過「自由250」（Freedom 250）相關活動慶祝美國建國250週年。AIT指出，林琪兒醫師是在台北出生，這次返台將走訪多座城市，跟重要夥伴互動推動尖端科技合作。

AIT表示，林琪兒醫師是兩度執行長期太空站任務的老手，累計在太空停留311天。他曾在任務期間從外太空拍攝台灣的壯麗景象，讓人們得以從截然不同的視角看見這座島嶼。

AIT指出，在造訪台北期間，林琪兒醫師將拜會高層領袖，也將認識台灣充滿活力的新創社群。他也將前往新竹與桃園，參訪國家太空中心（TASA）和國立中央大學，與正在推動太空科學與科技發展的研究人員與學生互動交流。

▼美國在台協會（AIT）15日表示，美國太空總署（NASA）太空人林琪兒醫師，將參與美國國務院教育文化事務局的公民講者計畫，於4月21日至25日訪問台灣，他曾從太空拍攝台灣的照片。（圖／美國在台協會提供）



同時，林琪兒醫師將參訪台中的國立公共資訊圖書館，在台南時，也將造訪國立成功大學的夏漢民太空科技中心及立方衛星研發中心，最後在台北市立天文科學教育館進行一場演講，為此次的台灣行劃下句點。

AIT表示，林琪兒醫師出生於台北，成長於美國空軍家庭，擁有科羅拉多大學醫學博士（MD）及美國空軍官校學士學位。他於2007年以航空醫官的身分展開NASA職涯，目前擔任詹森太空中心飛行作業局副局長，協助領導NASA載人太空飛行任務的執行工作。

AIT指出，林琪兒醫師目前服務於一個由工程師、飛行控制員、教官、飛行員、飛行監管員及太空人組成的團隊。他在台北出生，童年大半在英國度過，後來返美完成學業，並受過急診醫學與航太醫學的住院醫師訓練。

AIT表示，2009年6月，他獲選為太空人，成為綽號為「the Chumps」的NASA第20屆太空人的一員。林琪兒醫師曾完成兩次太空漫步，在低地球軌道進行超過300項科學實驗。經驗豐富的他，既搭過俄羅斯的聯盟（Soyuz）系列太空船，也曾搭乘SpaceX載人飛龍（Crew Dragon）系列太空船。2022年，更在NASA Crew-4任務中擔任「自由號」載人飛龍太空船（Crew Dragon Freedom）首次飛行的指揮官。